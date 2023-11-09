Переговори про припинення вогню в Газі: хто їх веде та що пропонують

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкидає можливість припинення вогню в Газі без звільнення заручників. Водночас посередники ведуть переговори про триденну гуманітарну тишу.

Тривають переговори про гуманітарне перемир'я на Близькому Сході. Зокрема про припинення боїв між Ізраїлем та ХАМАСом і надання допомоги в Газ говорять Катар, Єгипет та США. Ці країни витупають посередниками у конфлікті та пропонують звільнити заручників в обмін на тишу для надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє АР з посиланням на двох єгипетських чиновників, одного представника ООН та західного дипломата.

За інформацією джерела, деталі угоди обговорювалися від понеділка, 6 листопада, в Каїрі безпосередньо з представниками ЦРУ США та ізраїльською делегацією. Відомо, що наразі посередники завершують роботу над проєктом домовленостей.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не висунула жодних конкретних часових меж для припинення бойових дій Ізраїлю, але запропонувала йому розглянути можливість прив'язати тривалість перемир'я до звільнення певної кількості заручників. У разі успіху таку формулу можна було б реалізовувати і надалі.

Скільки цивільних має звільнити ХАМАС

Згідно із інформацією співрозмовників АР, у контексті запропонованої угоди про перемир'я, ХАМАС має звільнити десяток цивільних заручників, переважно іноземців, і надати повний список полонених посередникам.

Що дасть триденне припинення вогню

Під час триденного припинення вогню в Газі до регіону мають доставити гуманітарну допомогу, включно із північними районами, які є центром військової кампанії Ізраїлю.

Уперше з початку бойових дій в Газу пропонують передати пальне для розподілу між лікарнями та пекарнями під наглядом ООН. Ізраїль заборонив постачання пального до Гази з початку ескалації у жовтні, стверджуючи, що ХАМАС може перенаправити його на військові цілі.

Нетаньягу не погодився на перемир'я без звільнення заручників

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вкотре заявив, що будь-яке тимчасове припинення вогню має відбутися лише за умови звільнення заручників.

"Я хочу припинити неправдиві чутки, які ми чуємо з усіх боків, і знову прояснити одне: без звільнення наших заручників припинення вогню не буде", — заявив голова ізраїльського уряду.

Водночас залишилося незрозумілим, чи мав він на увазі звільнення всіх заручників чи лише частини з них.

Як стало відомо 9 листопада, Ізраїль захопив ключовий опорний пункт ХАМАС у Газі. ЦАХАЛ виявили багато зброї, а також шахту тунелів, одна з яких була розташована поруч із дитячим садком і вела до "розгалуженого підземного маршруту".

Перед цим очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Газа. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.