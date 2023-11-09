Незалежність України у військовому виробництві залишається під питанням, — експерт (відео)

Ігор Козій звернув увагу на ліцензійне виробництво дронів на потужностях "Укроборонпрому". За його словами, така ситуація може говорити про нульовий науковий та виробничий потенціал держпідприємства.

На потужностях державного концерну "Укроборонпром" розгорнули ліцензійне виробництво FPV-дронів приватних компаній. У зв'язку з цим постає питання, наскільки Україна з кожним роком залежить від західних партнерів щодо виробництва озброєння. На це запитання Фокусу відповів військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Співрозмовник видання зазначив, що Україна робить спроби, щоб у цьому аспекті стає незалежною, проте існує залежність від приватних компаній зброї.

У конкретному випадку, що стосується виробництва безпілотників, йдеться про державне підприємство, яке мало мати свій науковий та промисловий потенціал.

"Укроборонпром існує дуже довго. Тобто виходить, що науковий потенціал цієї установи разом із промисловим потенціалом фактично нульовий. Тому що вони змушені брати ліцензії приватних компаній та впроваджувати їх на своїх потужностях", — сказав Козій.

Експерт звернув увагу, що коли йдеться про незалежність у плані виробництва зброї, слід розуміти, які саме приватні компанії — українські, китайські чи західні — співпрацюють з "Укроборонпромом", проте український концерн такої інформації не надав.

Козій наголосив, що питання демократичного цивільного контролю у плані прозорості такого співробітництва є ключовим, але на жаль лише нещодавно було створено відповідний парламентський комітет, який розглядатиме питання цивільного контролю.

Ігор Козій про залежність України щодо виробництва зброї (дивитися з 00:00)

Нагадаємо, заступник міністра оборони США із закупівель та підтримки Вільям Лаплант 25 жовтня заявив, що США мають намір створити в Україні промислову базу для швидкого нарощування військового виробництва. Реалізація такого проєкту забезпечить Україні більшу автономність та незалежність від західних постачань озброєння незалежно від термінів вступу до НАТО.