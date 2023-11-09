Кадри журналістів породили нову теорію про атаки на Ізраїль 7 жовтня, — Newsweek (фото, відео)

За даними ізраїльської організації HonestReporting, фотограф-фрілансер Хасан Еслайя був одним із перших, хто опублікував знімки під час атак 7 жовтня. А агентства, з якими він працював — The Associated Press, Reuters і CNN — звинуватили в співучасті з терористами.

Фотографії журналіста-фрілансера, зроблені поруч із бойовиками ХАМАС, породили нову теорію щодо нападів на Ізраїль 7 жовтня. Про це повідомляє Newsweek.

У публікації компанії HonestReporting, яка заявляє свою мету як "викриття антиізраїльських упередженостей у ЗМІ", стверджується, що фотограф-фрілансер Хасан Еслайя був одним із перших, хто зняв кадри під час атак 7 жовтня, він такокж викладав свої знімки з представниками ХАМАС.

Поява такого матеріалу обурила деяких осіб, які вдавалися в питання про те, що новинним агентствам, з якими працював Еслайя, могло бути заздалегідь відомо про плани нападу бойовиків.

Еслайя співпрацював із кількома новинними агентствами в США: Associated Press, Reuters і CNN.

Але вагомих доказів того, що новинним агентствам заздалегідь було відомо про заплановані атаки, все ж немає.

Після повідомлень у медіа кілька організацій розірвали свою співпрацю з фотографом.

На одному зі знімків, які опублікувала HonestReporting, фотограф Еслайя зображений поруч із лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром. На ще одному знімку — він стоїть перед ізраїльським танком.

Тепер уже колишній фотограф AP Еслайя зображений поруч із лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром

Але підтверджень автентичності цих кадрів немає.

У публікації проізраїльської новинної організації також зазначається, що три інші репортери можуть бути пов'язані з ХАМАС, згадується про те, наскільки близько до районів бойових дій вони проводили фільмування.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вже опублікував заяву, в якій засуджується співпраця ЗМІ з фотографом Еслаєю.

Повідомляють, що влада країни з усією серйозністю підходить до питання про те, як фотожурналісти висвітлюють жорстокі вбивства, скоєні терористами ХАМАС в суботу 7 жовтня в населених пунктах поблизу із Сектором Газа.

"Ці журналісти були співучасниками злочинів проти людяності; їхні дії розходяться з професійною етикою", — йдеться в заяві ізраїльського відомства.

У підписі до посту стверджується, що на відео — фотограф AP з гранатою в руках

І інші представники Ізраїлю поспішили звинуватити такі західні інформагентства, як AP, CNN, NYT і Reuters, у тому, що вони "вбудовані" в структуру ХАМАС і супроводжували терористів під час нападів в Ізраїлі.

ЗМІ розірвали співпрацю з фотографом із Гази

У The Associated Press заперечують, що їм було відомо про підготовку нападів. У пресрелізі зазначено, що перші фотографії було зроблено через понад годину після атак.

"Співробітників AP не було на кордоні під час нападів, ніхто зі співробітників не переходив кордон під час атак. Ми більше не співпрацюємо з Хасаном Еслаєю, який був тимчасовим фрілансером AP та інших міжнародних новинних організацій у Газі", — йдеться в заяві агентства.

У CNN заявили, що 7 жовтня фотограф не робив для них жодних матеріалів, і що надалі співпрацювати з ним не будуть.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, у розпорядженні угруповання "Хезболла" є російські ракети "Яхонт", якими можуть атакувати кораблі США.

Також повідомлялося, що, за інформацією The Wall Street Journal, війна в Ізраїлі не дозволяє Україні сподіватися на мирний саміт.