На вежі поруч з аеропортом "Шереметьєво" розмістили систему ППО "Панцир", — CIT (фото)

За даними розслідувачів, система "Панцир" має прикривати від українських БПЛА повітряний простір на північ від Москви.

Недалеко від аеропорту "Шереметьєво" на залізобетонній вежі з'явилася система ППО "Панцир". Черговий російський комплекс розмістили в селі Капустино поблизу Дмитрівського шосе. Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

Безпосередньо над цим місцем пролягає один із маршрутів, за яким літаки заходять на посадку в "Шереметьєво".

ППО "Панцир"

Як пишуть розслідувачі, "Панцир" має прикривати від українських БПЛА повітряний простір на північ від Москви.

ППО "Панцир"

Раніше кілька подібних установок розміщувалися на дахах московських будівель і в околицях Москви.

Про те, що у РФ вдаються до згаданого способу захисту, стало відомо в січні 2023 року. Після атак дронів ЗС РФ почали встановлювати ППО на дахах будівель у російській столиці та Московській області. Відтоді позиції ППО, які виявили OSINT-дослідники, за даними з відкритих джерел, модернізували.

Востаннє новий "Панцир" журналісти знаходили на супутникових знімках 12 жовтня. Він перебував на подіумі біля аеродрому Чкаловський.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня стало відомо про те, що росіяни розмістили ППО "Панцир С-1" біля нафтобази у Феодосії.

Також повідомлялося, що на аеродромі Бельбек з'явилися російські комплекси "Панцир-С2" і РЛС.