Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК зупиняти авто для вручення повістки

За словами юриста Ростислава Кравця, представники ТЦК і СП не мають повноважень для зупинки приватного транспорту і не можуть вимагати від громадян надати документи для перевірки.

В Україні ухвалено рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. У зв'язку з цим військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримуватимуть повістки на призов упродовж зазначеного періоду. Видача зазначених документів може здійснюватися представниками ТЦК і СП у різних місцях, включно з вулицями, блокпостами і навіть у ТРЦ. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі Факти ICTV.

Як підкреслив юрист, повноваження на зупинку автомобілів, перевірку документів та огляд речей і транспортного засобу надано таким особам:

працівники Нацполіції;

СБУ;

співробітники Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

ДМС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

У зв'язку з цим представники ТЦК і СП не мають повноважень щодо зупинки автомобіля. Крім того, у них відсутнє право вимагати від громадян надання документів для перевірки.

Що робити, якщо ваш автомобіль зупинили і вручають повістку

Якщо автомобіль був зупинений або заблокований, і вам пропонують взяти повістку, рекомендується дотримуватися таких інструкцій:

запитати посвідчення;

не виходити з машини;

не давати жодних документів;

знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

викликати Нацполіцію.

У разі відмови особи від отримання повістки, складається акт про відмову за участю підписів уповноважених осіб та свідків. Цей акт вручається військовозобов'язаному для підпису.

Відмовитися від повістки можна:

якщо документ виписали з порушенням закону — дані дописувалися в частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані невірні дані одержувача;

якщо повістку вручає неуповноважена особа, у якої немає печатки, або певні дані вносили без присутності одержувача.

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним громадянам потрібно самостійно з'явитися до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки без отриманої повістки. Це потрібно зробити для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян повідомила, що деякі громадяни можуть відмовитися від отримання повістки. За її словами, потрібно пояснити свою відмову конкретними та обґрунтованими причинами.