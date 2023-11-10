Британці створили незвичайний полігон для ЗСУ: бійці палять техніку в справжньому селі (фото)

У селі проходять тренування новобранців з норвезькими інструкторами. На території є житлові будинки, готелі та навіть залізниця.

У Великій Британії створили полігон для українських новобранців зі справжнього села. Населений пункт знаходиться на півночі Англії. Про це 9 листопада повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

У селі, яке тепер слугує тренувальною ділянкою, захисники навчаються ведення боїв в урбанізованій місцевості. У цьому їм допомагають інструктори з Норвегії, що працюють в межах багатонаціональної операції "Інтерфлекс".

"На території є справжні житлові будинки, готелі, ділянка залізниці, каналізація — з такими об’єктами військові можуть стикатися під час бойових дій на українській передовій. Деякі райони допрацювали, поставивши штучні будинки", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Окрім того, в селі деінде стоїть стара іржава військова техніка. Під час тренувань її іноді підпалюють. Як пояснили у Генштабі, це робиться, щоб ситуація більше нагадувала "умови українських прифронтових сіл".

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що українські оператори БПЛА стурбовані втратою переваги у використанні безпілотників на фронті. Журналісти пояснили, що Росія поступово нарощує виробництво маневрових дронів з видом від першої особи, "змінюючи правила гри в цій війні".

Водночас військовий аналітик та полковник ЗСУ Петро Черник розповів Фокусу, що захисники найближчим часом нарощуватимуть удари дронами по території РФ. Експерт розкрив одну умову, за якої такі атаки будуть "по-справжньому корисними".