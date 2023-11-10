"Покромсали російську ППО": експерт розповів про наслідки атак ЗСУ по Криму

На думку майора ЗСУ в запасі Олексія Гетьмана, якби ЗСУ мали більше ракет — росіян на південному напрямку і в Криму вже б не було.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що успіх атак ЗСУ по Криму має стимулювати союзників України збільшити військову допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

За словами експерта, удари ЗСУ по Криму, а саме атака на "вишки Бойка", висадка десанту, знищення засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів С-400 "Тріумф" і С-300, "істотно пошматували" ППО росіян.

"Росіяни не зможуть швидко залатати таку щілину в протиповітряній обороні. Є передчуття, що українські літаки через ці "щілини" вже залітають і можуть випускати ракети Storm Shadow або SCALP по Криму", — пояснив Гетьман.

Військовий експерт зазначив, що Україна постійно проводить ракетні атаки на військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму, і російським ППО не вдається їх перехоплювати.

"Це, по-перше, успіх, а по-друге, для наших партнерів це може бути сигнал про те, що ми вміло працюємо далекобійними ракетами. І тому, можливо, потрібно дати Україні ще більше ракет", — зазначив Гетьман.

На думку аналітика, якби українська армія мала змогу випускати ракети не десятками, а сотнями, удари по Криму були б набагато ефективнішими і вже знищили б сили ЗС РФ на південному напрямку і в Криму.

"Якщо ми отримаємо більше ракет, це не означає, що ми відразу переможемо у війні. Але це спростить наше завдання і збереже дуже багато життів наших військових", — упевнений Олексій Гетьман.

Нагадаємо, вранці 9 листопада у Скадовську прогриміли вибухи. За даними місцевих каналів, удар припав на базу ЗС РФ, унаслідок чого загинули щонайменше 8 окупантів.

Також Фокус писав, що російська ППО не перехопила ракету. Окупанти підтвердили удар по Скадовську, заявивши, що ракета потрапила в приватний сектор.