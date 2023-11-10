Українські війська взяли під контроль дорогу Олешки -Нова Каховка, — Гуменюк

Ділянки дороги було взято під вогневий контроль Сил оборони, що ускладнює логістику російських військ на Херсонському напрямку.

Збройним силам України вдалося взяти під контроль дорогу між населеними пунктами Олешки та Нова Каховка. При цьому українські бійці для цього застосували кілька методів, зокрема використовуючи артилерію. Подробиці розповіла в ефірі телемарафону 10 листопада речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Представник оперативного командування прокоментувала інформацію аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) щодо успіхів бійців Сил оборони, яким вдалося перерізати дорогу Олешки — Нова Каховка. Гуменюк підтвердила ці дані й додала, що дорога була взята під вогневий контроль.

"Усі нюанси бойової роботи ми не розкриваємо, але те, що ми будемо працювати над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою, а зрештою її було перерізано, ми акцентували з самого початку", — відповіла Гуменюк.

Карта бойових дій на Херонському напрямку. Джерело: deepstatemap.live

Вона відзначила успішні дії ЗСУ в контрбатарейній боротьбі, завдяки якій російські війська мають проблеми з логістикою на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, за даними ISW, українські сили встановили постійний контроль позицій у районі Антонівського мосту під Херсоном і перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше у двох місцях. Це ускладнює передислокацію російських сил на Херсонському напрямку.