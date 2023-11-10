На російському пункті пропуску зникла 18-річна українка, — ЗМІ (фото)

За інформацією російського медіа, рідним зателефонували з ФСБ та повідомили, що Діану Максимову повертають до РФ, після цього вона не виходила на звʼязок. Перевізнику прикордонники заявили, що пропустили всіх.

На КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області, єдиному чинному прикордонному переході з Росії в Україну, зникла 18-річна Діана Максимова. Про повідомляє бєлгородське видання "Пепел".

За інформацією російського медіа, рідним зателефонували з Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) та повідомили, що дівчину повертають до РФ.

За словами старшої сестри, 18-річна Діана Максимова зникла 8 листопада увечері.

"Дівчина приїхала на КПП вдень і востаннє виходила на зв'язок близько 14:00", — зазначають у повідомленні.

Згодом родичі помітили, що вона була в мережі близько 17:00, але вже не відповідала на дзвінки.

"Потім з її номера зателефонували батькові, ми так зрозуміли, що у ФСБ сказали, що її не пропустили через наявність російського паспорта і повертають назад, нібито її поселять у готелі і відправлять назад. Після цього на зв'язок вона не виходила, телефон на даний момент не відповідає", — розповіла сестра Діани Вікторія.

Як заявляє сестра Діани, дівчина мала з собою український паспорт та папку з документами Вікторії.

Окрім того, у бєлгородському виданні додають, перевізнику, який привіз Діану до Колотилівки, прикордонники сказали, що всіх пропустили, і він поїхав.

Дівчина, котра їхала разом із Діаною, розповіла рідним, що Максимову двічі викликали прикордонники, і решта хотіла її дочекатися, простоявши на кордоні дві години, але прикордонники сказали їм або йти на територію України, або повертатися до РФ.

Це не перший випадок, коли на пункті пропуску "зникають" люди

У російському ЗМІ зазначають, що раніше на КПП "Колотилівка" викрали волонтера Олександра Демиденка, який допомагав українцям потрапити додому.

Згодом чоловіка знайшли в ізоляторі тимчасового утримання, де він відбував арешт у "сфабрикованій справі про перебування у громадському місці в наркотичному сп'яніння".

Олександр Демиденко

"Також у його будинку провели обшук, під час якого виявили гранату та заарештували волонтера на 30 діб за відмову від огляду на наявність наркотиків у його крові", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 9 листопада, "Суспільне" оприлюднило відео, на якому незаконно вивезений із Маріуполя до Росії 17-річний сирота Богдан Єрмохін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому.

Також раніше заступник керівника Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко повідомляв, що із п’яти населених пунктів у Запорізькій області евакуювали всіх дітей. Загалом представники обласної влади зафіксували, що з цих населених пунктів вдалося вивезти 59 малюків з родинами.