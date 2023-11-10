Китай уперше продемонстрував пуск ракети з винищувача-невидимки J-20 (відео)

У пропагандистському ролику Міноборони Китаю показано роботу винищувачів, які перехоплюють "іноземні" військові літаки в повітряному просторі КНР.

Напередодні 74-ї річниці від дня заснування китайських ВПС Міноборони Китаю опублікувало 10 листопада пропагандистський ролик із кадрами бойової роботи стелс-винищувача J-20. Як повідомили оглядачі Global Times, на відео також показано пуск ракети та процедуру перехоплення та випровадження "іноземних" військових літаків.

На кадрах J-20 запускає ракету класу "повітря-повітря" з бічного ракетного відсіку, після чого ракета швидко йде з поля зору, залишаючи за собою шлейф.

Також були показані заходи китайських повітряних сил у разі вторгнення ворожих літаків — це попередження радіозв'язком, попереджувальні маневри та інфрачервоне попередження.

Першим кроком є усне попередження радіозв'язком іноземного військового літака, що наближається, в якому китайські пілоти називають себе ВПС НВАК і просять іноземний військовий літак покинути зону.

Одночасно китайські льотчики здійснюють попереджувальні маневри в межах видимості, включно з погойдуванням крил і демонстрацією зброї, що знаходиться під крилами.

"Це відносно стриманий спосіб демонстрації сили, який до того ж є професійним способом, широко використовуваним у всьому світі", — коментує відео військовий експерт Чжан Сюефен.

За його словами, запуск інфрачервоних ракет з певної відстані не є смертельним, але являє собою чіткий попереджувальний сигнал. У підсумку на кадрах "іноземні військові літаки" покинули район.

Раніше повідомлялося, що 25-та піхотна дивізія США, а також підрозділи з Таїланду, Індонезії та Філіппін провели масштабні військові навчання на Гаваях. За словами американських офіцерів, з часів Другої світової війни американські сили не брали участі в чомусь подібному. А експерти припустили, що США ведуть підготовку до конфлікту з Китаєм.