Попереду найважче: Єрмак відповів, скільки ще триватиме війна в Україні (відео)

Глава Офісу президента порівняв російсько-українську війну із забігом на 100 метрів і сказав, що 70 метрів дистанції Україна вже подолала.

В Україні тривають бойові дії і питання про закінчення війни для українців актуальне. І якщо порівнювати війну із забігом на 100 метрів, то Україна "пробігла" вже 70% дистанції. Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук 10 листопада.

Очільник ОП зазначив, що ніхто не може сказати коли саме завершиться війна, хоча хотілося б, щоб це сталося якомога швидше, але вона закінчиться раптово.

"Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона закінчиться дуже раптово. Саме для цього все робиться. На це впливають багато факторів. Але все ж таки, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли", — сказав Єрмак.

За його словами, решта відрізка дистанції для України є самою важкою.

"Ці останні 30 є найважчими. І якщо ти починаєш уже відчувати себе переможцем, можна все програти", — пояснив чиновник.

Єрмак додав, що в перемогу України вірять навіть ті країни, від яких такої позиції не очікувалося. І це стало відомо на міжнародній зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики, яка відбулася 28 жовтня на Мальті.

Зазначимо, що з урахуванням заявлених цифр главою Офісу президента, війна в Україні може завершитися щонайменше через шість місяців.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак 8 листопада прокоментував чутки про непорозуміння між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. За його словами, непорозумінь щодо подальшого перебігу російсько-української війни та можливих мирних переговорів між ними немає.