"Шукав гриби": чоловік виявив ракету в лісі Київської області, — соцмережі (відео)

Автор відеоролика припустив, що ракета могла пролетіти певну відстань, після чого впала в лісосмузі.

У Київській області місцевий житель пішов до лісу в пошуках грибів, а знайшов нерозірвану ракету. Відеоролик опублікував один з українських Telegram-каналів.

Як повідомив автор ролика, ракета, ймовірно, могла пролетіти певну відстань, перш ніж впасти в лісосмузі.

На момент публікації матеріалу силові спецслужби не коментували інформацію про виявлення ракети в Київській області.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада російські окупанти обстріляли Київську область. Начальник Київської ОДА Руслан Кравченко в Telegram пояснив ситуацію в регіоні. Він зазначив, що російські окупанти застосували БПЛА для атаки на область. Повітряна тривога тривала майже півтори години. Усі ворожі цілі були збиті завдяки професійній роботі ППО. Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 листопада підрозділ ДШВ за день збив три БПЛА росіян. Російські загарбники намагаються здійснювати повітряну аеророзвідку, застосовуючи для цього різні дрони оперативно-тактичного рівня.