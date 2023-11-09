Два SuperCam і Zala: підрозділ ДШВ за день збив три БПЛА росіян (відео)

Російські загарбники намагаються здійснювати повітряну аеророзвідку, застосовуючи для цього різні дрони оперативно-тактичного рівня.

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Підрозділ протиповітряної оборони миколаївських десантників за день збив три безпілотних апарати противника, серед деяких – SuperCam і Zala. У Facebook 79-ої окремої десантно-штурмової бригади повідомили подробиці.

Бійці зазначили, що російські війська постійно в ближніх тилах намагаються вести повітряну аеророзвідку українських десантників, застосовуючи для цього різні дрони оперативно-тактичного рівня.

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Російським окупантам на заваді стоять підрозділи ППО 79 окремої десантно-штурмової бригади. Так, за день українськими зенітниками було знищено 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня: 2 SuperCam і Zala.

"Разом до Перемоги! ДШВ – завжди Перші!Слава Україні!" – йдеться у дописі.

У підрозділі також зазначили, що п'ятьма днями раніше десантниками 79-ки було знищено ще два ворожих безпілотники. Загальна кількість приземлених "пташок" ворога — 5 БПЛА протягом п'яти днів.

Знищення БПЛА РФ

Бійці "Азову" 4 листопада показали ураження російського ЗРК "Стрела-10". Російську військову техніку та живу силу окупантів зафіксували в лісопосадці. Українські військові завдали влучних ударів, після яких в небо здійнявся густий чорний дим.

Система HIMARS 1 листопада успішно знищила прямим влучанням російський БПЛА ZALA. Місце приземлення БПЛА було атаковано точним ударом. Вдалося знищили екіпаж та саму установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки. Цей випадок в історії вперше.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, ЗСУ зі "Стріли" знищили 3 ZALA, "Орлан" та 8 "Ланцетів". Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю проти безпілотників російських військ.