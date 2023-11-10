РФ посилила атаки під Бахмутом: користуються тим, що ЗСУ відвели сили на інші ділянки, — ISW (карта)

Російські джерела стверджують, що ЗС РФ увійшли в Кліщіївку і відтіснили українські сили від залізниці. На геолокованих кадрах, опублікованих 9 листопада, видно, що ЗС РФ просунулися в бік Кліщіївки.

ЗС РФ проводять ситуативні локальні наступи на Бахмутському напрямку і посилили наземні атаки біля Бахмута в останні кілька днів. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) у зведенні від 9 листопада.

Генштаб ЗСУ повідомив про приблизно 30 атак окупантів у районі Бахмута 8-9 листопада — більше, ніж зазвичай.

Російські джерела заявляють, що ЗС РФ увійшли в Кліщіївку і відтіснили українські сили від залізниці. На геолокованих кадрах, опублікованих 9 листопада, видно, що ЗС РФ просунулися в бік Кліщіївки й утримують позиції на схід від населеного пункту і на захід від залізниці.

За повідомленнями деяких російських джерел, ЗС РФ також витіснили Сили оборони з позицій в Андріївці та навколо неї (10 км від Бахмута). Однак ISW не знайшли візуальних підтверджень цьому.

Кілька російських "військкорів" також стверджували, що ЗС РФ просувалися на північний захід від Бахмута в напрямку Берхівки-Богданівки (безпосередньо на північний захід від Бахмута, 5 км від міста.

На геолокованих кадрах від 7 листопада видно, що російські війська просунулися на південь від Берховського водосховища, приблизно 3 км від Бахмута.

Карта боїв у Бахмуті

За оцінками ISW, такий розвиток подій — не більше, ніж локалізовані наступальні операції та ситуативні тактичні атаки, мета яких — скористатися передислокацією українських сил із Бахмута.

Деякі "військкори" РФ відзначають зниження інтенсивності артилерії ЗСУ і наземної активності на Бахмутському напрямку останніми днями та пояснюють це тим, що ЗСУ перекидають сили на інші напрямки.

ЗС РФ, імовірно, зможуть цим успішно скористатися і провести локалізовані атаки. Але в більш масштабний наступ ці зусилля все ж таки не виллються, зазначають аналітики, бо угруповання росіян у районі Бахмута невелике і дезорганізоване. Основні сили ЗС РФ кинуті на Авдіївку і в районі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, що командуванню російських військ буде складно перекинути підкріплення в Херсонську область.

Також повідомлялося, що Путін може скасувати "пряму лінію" через відсутність перемог.