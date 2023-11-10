Єдність між Залужним і Зеленським: Єрмак пролив світло на відносини між очільниками під час війни (відео)

Тривають розмови про те, що Зеленський збирається замінити генерала Залужного на іншого головкома. Керівник Офісу президента відповів, чи є підстави для такої інформації.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним триває постійний діалог щодо дій під час війни з Росією. Водночас позиція щодо перемоги в цій битві — єдина. Про це йшлося під час його інтерв'ю Наталії Мосейчук на Youtube-каналі в програмі "Мосейчук +"

На запитання, чи дійсно президент хоче замінити Залужного на іншого головкома, Єрмак відповів, що йому така інформація невідома.

"Я не чув про це. В мене немає такої інформації", — сказав він.

Єрмак розповів про відносини між Зеленським та Головнокомандувачем

За його словами, очільники перебувають в постійному діалозі і працюють 24/7, а також зауважив, що воєнний стан передбачає постійний розвиток.

Чи єдині президент і генерал Залужний?

Щодо єдності між Головнокомандувачем та президентом Єрмак відповів однозначно.

"А як може бути по-іншому?.. В нас є єдина позиція — перемогти в цій війні. Сьогодні, безумовно, триває постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, повинні бути ще креативніші", — сказав він.

Чи будуть вибори президента навесні 2024 року?

За словами Мосейчук, Офіс готується до виборів президента і начебто їх розглядають 31 березня 2024 року. Тож, чи очікувати голосування навесні? Таке запитання поставила ведуча наостанок.

"Навіть не знаю, що вам на це відповісти. Ми думаємо, як перемогти в цій війні. Робимо все кожного дня", — відповів Єрмак.

Нагадаємо, серед українських політичних та економічних експертиів існує думка, що під час воєнного стану вибори президента проводити не на часі. Водночас політик Олександр Доній опонує популярній думці, що вибори під час війни недоречні. На його думку, вони якраз потрібні, адже ніхто не знає, скільки ще триватиме війна, та й досвід їхнього проведення з 2014 року накопичено достатній. Ознайомтеся з його аргументами в матеріалі Фокусу.