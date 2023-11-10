"Це нормальний процес": у Зеленського відповіли, чи будуть "Мінськ-3" та переговори з РФ (відео)
Керівник ОП Андрій Єрмак попередив, що попереду — найважча частина протистояння з РФ. З його слів, відчувши себе переможцями, українці ризикують програти.
Ще однієї мирної угоди між Україною та Росією про припинення вогню не буде. Про це в інтерв’ю, опублікованому 10 листопада на YouTube-каналі журналістки Наталії Мосійчук, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Я можу чітко сказати, що при цьому президентові жодного "Мінська-3" не буде", — завірив він.
Чиновник підкреслив, що варіант вступу в альянси чи союзи без тимчасово окупованих територій в Україні навіть не обговорюється.
"Позиція, вона незмінна. Жодні умови щодо наших територій, щодо нашої незалежності, щодо нашого суверенітету не є прийнятними. І ми навіть сьогодні не чуємо цього від жодного з наших партнерів", — сказав Єрмак.
Керівник ОП переконаний, що відповідні чутки систематично підкидають з різних джерел росіяни. З його слів, далі ворожу інформацію вже підхоплюють ЗМІ — як іноземні, так і українські.
"Війна другий рік. Безумовно є моменти, які треба змінювати. Сьогодні ці рішення ухвалюються на Ставці верховного головнокомандувача. Я можу сказати, що це нормальний процес — ми не в Росії живемо", — зазначив Єрмак.
З його слів, головним фактором єдність. Чиновник завірив, що у керівництва єдина позиція щодо перемоги, і робота над цим триває цілодобова.
Проте дати свою оцінку термінів війни керівник ОП відмовився. Він пояснив, що ніхто не знає, коли протистояння закінчиться.
"Якщо порівнювати з бігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони найбільш важкі. І якщо ти почав відчувати себе переможцем, можна програти", — наголосив Єрмак.
Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі рано говорити про післявоєнні відносини з Росією. Він зазначив, що поваги до ворога немає та усе спільне було вбите разом з людьми й дітьми.
Також 9 листопада щодо мирних перемовин між Україною та РФ висловився голова МЗС Дмитро Кулеба. З його слів, переговори з країною-агресоркою обернуться черговою пасткою.