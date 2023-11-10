"Від однієї війни до іншої": жінка з дитиною боїться повертатися з Гази в Україну (фото)

На опублікованих кадрах Тетяна Тапалова тримає на руках свою дитину і демонструє український паспорт біля прикордонного переходу Рафах на кордоні з Єгиптом.

Громадянка України, яка перебуває в Газі, в інтерв'ю журналістам розповіла, що боїться повертатися додому. Наразі вона очікує на евакуацію із Сектора Гази. Про це повідомляє Sky News.

"Я не хочу бігти від однієї війни до іншої", — сказала вона.

Тетяна Тапалова

На опублікованих знімках Тетяна Тапалова тримає свою дитину на руках і демонструє український паспорт на прикордонному переході Рафах.

Тетяна Тапалова

Десятки українців були евакуйовані із Сектора Гази, про що заявив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. За його словами, зусилля з евакуації тривають, і важливо, щоб якомога більше мирних мешканців було захищено, щоб війна, яка триває на Близькому Сході, не призвела до колапсу міжнародної стабільності.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден розкритикував Нетаньягу. У Білому домі повідомили, що влада Ізраїлю погодилася на 4-годинну гуманітарну паузу, щоб дозволити жителям Сектора Гази евакуюватися.

Також повідомлялося, що кадри журналістів AP породили нову теорію про атаки на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїльська новинна організація HonestReporting зазначає, що фотограф-фрілансер Хасан Еслайя одним із перших опублікував знімки під час нападу бойовиків. Після цього на адресу новинних агентств, з якими він працював — The Associated Press, Reuters і CNN — посипалися звинувачення в співучасті з терористами.