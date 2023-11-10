Україна евакуювала ще понад 160 громадян із сектора Гази, – Зеленський

За словами президента України, були евакуйовані не тільки українські громадяни, але й Молдови.

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9 листопада в Головному управлінні розвідки Міноборони України показали перших евакуйованих українців із сектора Гази. Президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуація продовжується. Про це повідомляється в телеграм-каналі лідера держави.

За минулу добу, як заявив президент Зеленський, з Гази вдалося евакуювати ще 160 громадян України та 9 громадян Молдови. Всього за тиждень евакуювали вже 203 українських громадяни.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", — резюмував Зеленський.

Вчора, 9 листопада, український президент повідомив про евакуацію першої групи громадян, яка складалась з 43 українців. Їх вивезли на територію Єгипту. Організували операцію співробітники ГУР та МЗС під керівництвом Офісу президента.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що перша група іноземців і тяжкопоранених залишила Сектор Гази в напрямку Єгипту. Також Велика Британія готує елітних рейнджерів для проведення можливої евакуації громадян Сполученого Королевства.

8 листопада Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі, яка триватиме 4 години.