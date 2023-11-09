Евакуйовані із Сектора Гази українці вже в безпеці: перші кадри від ГУР МО (фото)

У відомстві засвідчили, що громадяни справді змогли покинути зону бойових дій і перебувають в одному з аеропортів Єгипту. Куди їх буде направлено далі — невідомо.

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Евакуйовані із сектора Гази громадяни України вже перебувають у безпеці. Їм нічого не загрожує. Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) поділилося першими кадрами 9 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити, що врятовані громадяни перебувають в одному з аеропортів. Їм вдалося покинути сектор Газа, в якому зараз тривають активні бойові дії та регулярні обстріли.

Вони перебувають на території Єгипту, але куди їх буде направлено надалі — невідомо.

У ГУР МО показали перші кадри з українцями, які евакуювалися із сектора Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України У ГУР МО показали перші кадри з українцями, які евакуювалися із сектора Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України У ГУР МО показали перші кадри з українцями, які евакуювалися із сектора Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України У ГУР МО показали перші кадри з українцями, які евакуювалися із сектора Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України У ГУР МО показали перші кадри з українцями, які евакуювалися із сектора Гази Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що це тільки перша група громадян, яких збираються евакуювати. Загалом вона складається з 43 осіб.

"Україна успішно евакуювала із сектора Гази першу групу з 43 українців. Зараз вони в безпеці на території Єгипту", — заявляв глава держави.

Евакуаційні рейси триватимуть у міру можливості. Організували операцію з порятунку співробітники ГУР МО і МЗС під керівництвом Офісу президента.

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До слова, із зони бойових дій у секторі Газа, як зазначив Володимир Зеленський, також вдалося врятувати громадян Молдови у кількості 36 осіб. Президентка Майя Санду вже подякувала своєму колезі.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що перша група іноземців і тяжкопоранених залишила Сектор Гази в напрямку Єгипту. За інформацією журналістів, з боку Єгипту біля КПП "Рафах" вишикувалася колона з 40 машин швидкої допомоги для поранених мешканців сектору Гази, а вздовж кордону Єгипет облаштував польовий госпіталь.