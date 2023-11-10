Тривога — понад три години: Ігнат пояснив причини тривалої небезпеки по всій Україні (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ відповів, чи будуть повторюватися тригодинні тривоги та яку небезпеку українці перечікують в укриттях.

Росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукове озброєння. Тож вдень 10 листопада тривога лунала понад три години по всій Україні. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Рада" пояснив, як росіяни можуть так довго тримати борти в повітрі.

Передусім Ігнат пояснив, про що свідчить час, впродовж якого українцям слід перебувати в укриттях.

Про що свідчить тривалість повітряних тривог в Україні

За словами речника, під час злітання літака МіГ, уся мапа повітряної тривоги України червоніє.

"Раніше під час злітання ворожих літаків тривога тривала 20 хвилин. Це свідчило про те, що ворог відпрацьовує тренувальні "зліт-посадку". Також були тривоги півторагодинні, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне, тобто літає, поки не витратить усе, і повертається на базу", — пояснив Ігнат.

Проте зараз ворог ставить перед собою інші завдання, а саме, відпрацювання дозаправки в повітрі. Тому час перебування МіГа в повітрі зростає удвічі.

Про що свідчить тривалість повітряних тривог в Україні - Юрій Ігнат відповів

"Літаки МіГ є різні. Є МіГ-31 модифікації БМ, який не може нести Х-47М2 "Кинджал" (російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд — ред.). Такі літаки розташовані в Криму. Ворог використовує їх для інших цілей. МіГ-31К безумовно несе загрозу, особливо, коли є інформація, що на борту може бути ракети "Кинжал", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч проти 10 листопада росіяни вкотре атакували мирні міста України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Всього було кілька хвиль, коли противник запускав БПЛА. Ближче до опівночі тривога пролунала в кількох областях країни. Про наслідки читайте у хроніці Фокусу.