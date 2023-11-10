Захист Херсона посилять додатковими системами ППО, – Зеленський

Захисники міста також отримають, засоби контрбатарейної боротьби, системи РЕБ та розвідки, що дозволить протидіяти атакам російських військ.

На Ставці Верховного Головнокомандувача Збройних сил України погодили рішення щодо захисту Херсона додатковими системами ППО. Про це у Telegram 10 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ухвалені конкретні рішення щодо захисту Херсона. Відбудеться не тільки підсилення протиповітряної оборони. Захисники міста також отримають, засоби контрбатарейної боротьби, системи РЕБ та розвідки.

Керівник держави зазначив, що обговорювалася можливість деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Учасники заходу обговорили та уточнили деталі всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Зеленський ознайомився зі звітами від командувачів стосовно поточної ситуації на фронті на всіх ключових напрямках. Обговорили Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський напрямки та бої на лівобережжі Херсонщини.

Ситуація на Херсонщині від Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за 10 листопада, українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу. Вони завдають вогневого ураження по тилах противника. Ворог застосовував артилерію. Удари завдавалися по населених пунктах не тільки у Херсонській області, але й у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській, Миколаївській. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 125 сіл та міст.

Нагадаємо, 7 листопада аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що ЗСУ розширили контроль у Херсонській області. Українські бійці наближаються до берегової лінії Дніпра і все ще утримують свої позиції в частині села Кринки, що розташоване приблизно за 30 кілометрів на схід від Херсона.