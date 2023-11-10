Чеські зброярі представили компактний пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3 S2 micro (фото)

Розробники нового зразка пішли шляхом мінімізації габаритів. Але попри це пістолет-кулемет зберіг можливість встановлення планки Picatinny і зберіг купчастість стрільби завдяки спіральному полум'ягаснику.

У серії чеських пістолетів-кулеметів CZ Scorpion EVO 3 з'явилася нова компактніша модель CZ Scorpion EVO 3 S2 micro, який у пробній версії розроблено під калібр 9×19. Про це 10 листопада повідомило видання Military Leak.

Нова стрілецька зброя є прямим спадкоємцем однойменного дуже успішного пістолета-кулемета CZ Scorpion EVO 3, який представлений на ринку з 2011 року.

У даній моделі розробники пішли шляхом мінімізації габаритів зброї при максимальному збереженні зручності, безпеки поводження, а також високої продуктивності й точності.

Головна особливість S2 micro — ствол завдовжки 140 мм, оснащений спіральним трищілинним полум'ягасником, конструкція якого заснована на полум'ягаснику, встановленому на гвинтівці CZ Bren 2. Також S2 micro оснащений короткою цівкою з високоміцного алюмінієвого сплаву з великою кількістю монтажних отворів Для надійного і безпечного утримання зброї в руках на нижній частині цівки є захисний кожух.

Як і всі моделі серії CZ Scorpion EVO 3, до стандартної комплектації цієї ультракомпактної моделі входить довга планка Picatinny, призначена насамперед для встановлення оптики.

Новий S2 micro випускають у двох варіантах: зі складним або телескопічним плечовим прикладом із гніздом QD для кріплення швидкознімної петлі та з подовженою верхньою частиною ствольної коробки.

Основні особливості CZ Scorpion EVO 3 S2 micro:

двосторонній ручний запобіжник;

регульована рукоятка перезаряджання;

верхня частина ствольної коробки та корпус спускового механізму виготовлені з високоміцного полімеру, армованого скловолокном;

кріплення Picatinny на верхній частині ствольної коробки;

дюралюмінієва цівка з інтерфейсами M-LOK і Picatinny;

ствол довжиною 140 мм зі спіральним полум'ягасником;

регульований діоптричний приціл;

складаний/телескопічний плечовий приклад із гніздом QD;

магазин на 10 набоїв, ідентичний тому, що постачається з CZ Scorpion EVO 3 S1.

Раніше повідомлялося, що на озброєнні 61-ї окремої механізованої Степової бригади ЗСУ з'явилися чеські РСЗВ Striga. Чеські установки оснащені низкою систем, які значно підвищують точність і швидкість розгортання машини.