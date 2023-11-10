"Не підлягають відновленню": в ГУР озвучили деталі атаки по катерам РФ

Катери для висадки десанту "Серна" в Криму уразили в результаті спецоперації української розвідки. Джерело в ГУР повідомило, що судна потонули.

Два швидкісних десантних катери, які було уражено 10 листопада близько 6 ранку в тимчасово захопленому Криму в селі Чорноморське поблизу Євпаторії, не підлягають відновленню. Про це повідомили у ГУР виданню "Українська правда".

Катери класу "Серна", які було уражено в результаті проведеної спецоперації затонули.

"Оновлення по катерах, обидва судна затонули та не підлягають відновленню", — заявив співрозмовник видання.

За його словами, в результаті влучання була детонація, тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню.

Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.

Що відбулося в Криму з ворожими катерами

Незважаючи на те, що у Міноборони Росії традиційно кажуть, що нічого в Криму не трапилося, а російська ППО нібито збила аж два ударних дрони, місцеві пабліки повідомляють, що у Чорноморському було влучання у ворожу казарму.

"І, можливо, два катери в морі зникли", — підкреслили автори контенту.

У ГУР підтвердили ураження двох російських швидкісних десантних катерів. Головне управління розвідки проводило цю операцію.

Ворожий катер класу "Серна"

Що відомо про катери класу "Серна"

Будівництво десантних катерів "Серна" (проєкт 11770) розпочали в 1990-х ХХ ст., а станом на 2013-й рік, перед вторгненням в Україну, Росія побудувала 8 таких катерів на суднобудівному заводі в Нижньому Новгороді.

Десантні катери працюють за принципом руху на повітряній каверні, схожим з рухом кораблів на повітряній подушці.

Такі катери більш швидкі, ніж інші десантні засоби аналогічного типу.

"Серни" мають кращу прохідність мілководдям, а також можливість висадки десанту на необладнаному причалом березі за допомогою відкидної рампи.

"Серни" використовують для висадки десанту, а також бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн на необладнане узбережжя або зняття з нього.

Нагадаємо, вночі на 7 листопада також лунали вибухи та нібито працювала російська ППО у Севастополі. Загарбники передавали, що уламки одного зі збитих дронів впали на приватний будинок.