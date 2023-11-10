"Не підлягають відновленню": в ГУР озвучили деталі атаки по катерам РФ
Катери для висадки десанту "Серна" в Криму уразили в результаті спецоперації української розвідки. Джерело в ГУР повідомило, що судна потонули.
Два швидкісних десантних катери, які було уражено 10 листопада близько 6 ранку в тимчасово захопленому Криму в селі Чорноморське поблизу Євпаторії, не підлягають відновленню. Про це повідомили у ГУР виданню "Українська правда".
Катери класу "Серна", які було уражено в результаті проведеної спецоперації затонули.
"Оновлення по катерах, обидва судна затонули та не підлягають відновленню", — заявив співрозмовник видання.
За його словами, в результаті влучання була детонація, тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню.
Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.
Що відбулося в Криму з ворожими катерами
Незважаючи на те, що у Міноборони Росії традиційно кажуть, що нічого в Криму не трапилося, а російська ППО нібито збила аж два ударних дрони, місцеві пабліки повідомляють, що у Чорноморському було влучання у ворожу казарму.
"І, можливо, два катери в морі зникли", — підкреслили автори контенту.
У ГУР підтвердили ураження двох російських швидкісних десантних катерів. Головне управління розвідки проводило цю операцію.
Що відомо про катери класу "Серна"
Будівництво десантних катерів "Серна" (проєкт 11770) розпочали в 1990-х ХХ ст., а станом на 2013-й рік, перед вторгненням в Україну, Росія побудувала 8 таких катерів на суднобудівному заводі в Нижньому Новгороді.
Десантні катери працюють за принципом руху на повітряній каверні, схожим з рухом кораблів на повітряній подушці.
Такі катери більш швидкі, ніж інші десантні засоби аналогічного типу.
"Серни" мають кращу прохідність мілководдям, а також можливість висадки десанту на необладнаному причалом березі за допомогою відкидної рампи.
"Серни" використовують для висадки десанту, а також бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн на необладнане узбережжя або зняття з нього.
Нагадаємо, вночі на 7 листопада також лунали вибухи та нібито працювала російська ППО у Севастополі. Загарбники передавали, що уламки одного зі збитих дронів впали на приватний будинок.