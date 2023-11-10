Успішна атака: бійці РДК показали ліквідацію підполковника ФСБ в РФ (відео)

"Русский Добровольческий Корпус" провів засідку на транспорт російських військових у Брянській області. В результаті чого було ліквідовано російського підполковника Сергія Шатного.

У четвер 9 листопада розвідувально-диверсійна група РДК знову зайшла до Брянської області (Російська Федерація). Про це повідомили в пресслужбі РДК та опублікували відео у Telegram.

"Короткий відеозвіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК", — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці заявили про ліквідацію підполковника ФСБ та знищення службового позашляховика внаслідок засадних дій.

В опублікованому ролику видно, як декілька чоловіків у військовій формі та зі зброєю заховалися у лісопосадці. Після команди вони відкрили вогонь та розпочали стрілецький бій. Під час обстрілів спостерігався густий сірий дим.

Російське видання Baza повідомило, що загиблим виявився заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.

Реакція Міноборони РФ та губернатора Брянської області

На момент виходу публікації у пресслужбі Міністерства оборони Російської Федерації та в Telegram-каналі губернатора Брянської області Олександра Богомаза не відреагували на подію.

Бійці РДК зайшли до Брянської області: що відомо

Вранці 10 листопада в росЗМІ з'явилася інформація про те, що в Брянській області невідомі розстріляли автомобіль російських прикордонників. Зокрема, було застрелено підполковника ФСБ.

9 жовтня близько 16:00 біля околиць села Улица Брянської області сталася атака на УАЗ "Патриот". Під час стрілянини було вбито підполковника, що обіймав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення. Тоді ж відповідальність за скоєне взяли на себе бійці РДК, які підтвердили стрілянину та зазначили, що "Русский Добровольческий Корпус" йшов до своєї мети та успішно провів засідку на транспорт російських військових.

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Нагадаємо, 25 жовтня у Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що безпілотні літальні апарати атакували Брянську область. За повідомленням оборонного відомства РФ, протиповітряна оборона нібито знищила всі дрони. Зі слів губернатора Брянської області Олександра Богомаза, над регіоном нібито було знищено чотири БПЛА.

Вночі з 12 на 13 жовтня звуки вибухів чули жителі Бєлгородської та Брянської областей. Міноборони РФ підтвердило атаку дронів невідомого походження, проте заявило про збиття російською ППО.