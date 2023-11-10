Бійці РДК влаштували засідку поблизу Брянська та ліквідували підполковника ФСБ (фото)

За даними російських медіа, диверсію влаштували поблизу населеного пункту Улиця. Загинув підполковник, який обіймав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ФСБ.

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У Брянській області РФ невідомі розстріляли автомобіль російських прикордонників, загинув підполковник ФСБ. У Telegram-каналі Baza повідомили подробиці.

Транспортний засіб належав прикордонному управлінню у Брянській області. Атака відбулася на УАЗ "Патриот" поблизу околиці села Улица.

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Три атаки за ранок: дрони вдарили по Брянській області, прогриміли вибухи (фото, відео)

Атаку на автомобіль зафіксували близько 16 години. Невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли з місця події.

Підполковник, який обіймав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, внаслідок стрілянини отримав смертельні поранення. Він загинув на місці події.

"Русский Добровольческий Корпус" у Telegram підтвердив атаку на території Брянської області. Бійці зазначили, що диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети й успішно провела засідку на транспорт противника. Також вони пообіцяли опублікувати відео.

Ситуація у Брянській області

У Брянській області 30 вересня невідомий БпЛА скинув вибухівку на адмінбудівлю. Відомо, що внаслідок скидання бомби в будівлі пошкоджено засклення та покрівлю.

29 вересня росЗМІ повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група, яка складалася "приблизно з десяти осіб з автоматами Калашникова", нібито зайшла на територію Брянської області на БМП. Зі слів радника з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, події на кордоні з цим регіоном розгорталися "динамічно".

Наприкінці серпня стало відомо, що у Брянській області українська ДРГ вступила в бій з окупантами. Пропагандисти запевняють, що диверсанти — співробітники ГУР Міноборони України та ССО, які нібито проникли на територію РФ для вчинення терактів на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 9 листопада у РФ заявили про атаки на Курську і Брянську області. Зі слів губернатора Курської області Романа Старовойта, БПЛА нібито скинув касетні боєприпаси на маслоробний комбінат, унаслідок чого пошкоджено обладнання підприємства.