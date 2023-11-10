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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бійці РДК влаштували засідку поблизу Брянська та ліквідували підполковника ФСБ (фото)

фсб
Атака відбулася на УАЗ "Патриот" поблизу околиці села Вулиця

За даними російських медіа, диверсію влаштували поблизу населеного пункту Улиця. Загинув підполковник, який обіймав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ФСБ.

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У Брянській області РФ невідомі розстріляли автомобіль російських прикордонників, загинув підполковник ФСБ. У Telegram-каналі Baza повідомили подробиці.

Транспортний засіб належав прикордонному управлінню у Брянській області. Атака відбулася на УАЗ "Патриот" поблизу околиці села Улица.

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Атаку на автомобіль зафіксували близько 16 години. Невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли з місця події.

Підполковник, який обіймав посаду заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, внаслідок стрілянини отримав смертельні поранення. Він загинув на місці події.

"Русский Добровольческий Корпус" у Telegram підтвердив атаку на території Брянської області. Бійці зазначили, що диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети й успішно провела засідку на транспорт противника. Також вони пообіцяли опублікувати відео.

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Ситуація у Брянській області

У Брянській області 30 вересня невідомий БпЛА скинув вибухівку на адмінбудівлю. Відомо, що внаслідок скидання бомби в будівлі пошкоджено засклення та покрівлю.

29 вересня росЗМІ повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група, яка складалася "приблизно з десяти осіб з автоматами Калашникова", нібито зайшла на територію Брянської області на БМП. Зі слів радника з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, події на кордоні з цим регіоном розгорталися "динамічно".

Наприкінці серпня стало відомо, що у Брянській області українська ДРГ вступила в бій з окупантами. Пропагандисти запевняють, що диверсанти — співробітники ГУР Міноборони України та ССО, які нібито проникли на територію РФ для вчинення терактів на об'єктах військової та енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 9 листопада у РФ заявили про атаки на Курську і Брянську області. Зі слів губернатора Курської області Романа Старовойта, БПЛА нібито скинув касетні боєприпаси на маслоробний комбінат, унаслідок чого пошкоджено обладнання підприємства.