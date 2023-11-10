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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцы РДК устроили засаду вблизи Брянска и ликвидировали подполковника ФСБ (фото)

ФСБ
Атака произошла на УАЗ "Патриот" вблизи окраины села Улица

По данным российских медиа, диверсию устроили вблизи населенного пункта Улица. Погиб подполковник, занимавший должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения ФСБ.

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В Брянской области РФ неизвестные расстреляли автомобиль российских пограничников, погиб подполковник ФСБ. В Telegram-канале Baza сообщили подробности.

Транспортное средство принадлежало пограничному управлению в Брянской области. Атака произошла на УАЗ "Патриот" вблизи окраины села Улица.

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Атаку на автомобиль зафиксировали около 16 часов. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Подполковник, который занимал должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения, в результате стрельбы получил смертельные ранения. Он погиб на месте происшествия.

"Русский Добровольческий Корпус" в Telegram подтвердил атаку на территории Брянской области. Бойцы отметили, что диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника. Также они пообещали опубликовать видео.

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Ситуация в Брянской области

В Брянской области 30 сентября неизвестный БпЛА сбросил взрывчатку на админздание. Известно, что в результате сброса бомбы в здании повреждены остекление и кровля.

29 сентября росСМИ сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа, состоящая "примерно из десяти человек с автоматами Калашникова", якобы зашла на территорию Брянской области на БМП. По словам советника по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексея Барановского, события на границе с этим регионом разворачивались "динамично".

В конце августа стало известно, что в Брянской области украинская ДРГ вступила в бой с оккупантами. Пропагандисты уверяют, что диверсанты — сотрудники ГУР Минобороны Украины и ССО, которые якобы проникли на территорию РФ для совершения терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, 9 ноября в РФ заявили об атаках на Курскую и Брянскую области. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА якобы сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат, в результате чего повреждено оборудование предприятия.