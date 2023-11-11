Агенти ГУР причетні до вибухів на залізниці біля авіабази Дягілєво, — ЗМІ (фото)

Внаслідок вибуху пошкоджено майже два десятки вантажних вагонів поїзда. Після диверсії у регіоні було оголошено план "Перехват".

Головне управління розвідки Міноборони України причетне до вибухів на залізниці Рязанської області. Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на свої джерела у відомстві.

Сходження вантажного потяга біля російської авіабази Дягілєво сталося у межах операції Головного управління розвідки України.

Джерела "24 каналу" підтвердили, що пошкоджено 19 вагонів. Попри те, що спочатку пресслужба Московської залізниці заявляла про сходження 7-ми вагонів, які начебто перевозили мінеральні добрива.

"Ціль — ускладнити військову логістику російських військ в цьому районі", — розповіли інсайдери видання.

Результати вибуху на залізниці в Рязанській області РФ Фото: Telegram-канал Mash

Разом з цим, вони додали, що жертв серед цивільного населення регіону немає.

Результати вибуху на залізниці в Рязанській області РФ Фото: Telegram-канал Mash

Пресслужба ГУР МОУ на момент публікації матеріалу офіційно не коментувала свою можливу причетність до диверсії у Рязанській області.

Тим часом російські ЗМІ передають, що в регіоні оголошено план "Перехват".

"За нашою інформацією, після сходження вантажного складу поліція розшукує у місті можливих організаторів. Територія поряд із місцем НП оточена, сапери обстежують шляхи на можливу наявність СВП в інших місцях", — зазначають місцеві журналісти.

Нагадаємо, українські розвідники уточнили наслідки удару по російських катерах.

Також Фокус писав про причетність ГУР МО до вибухів на російських заводах, які працюють на військову галузь країни-агресора.