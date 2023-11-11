"У нас багато проблем": у ЄС вважають, що найближчої перспективи перемоги над Росією немає

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав європейські країни бути готовими до подальшої підтримки України в умовах, коли допомога Сполучених Штатів може скоротитися.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на сьогодні перспективи швидкої перемоги над Російською Федерацією не існує. Через це європейським країнам необхідно приготуватися до подальшої підтримки України, щоб компенсувати ймовірне скорочення допомоги від США. З такою заявою голова європейської дипломатії звернувся до конгресу партії європейських соціалістів (PES) в іспанському місті Малага.

"У нас багато проблем. Європа зіткнулася з подвійним випробуванням. По-перше, Україна, де перспективи перемоги над Росією в найближчому майбутньому не очікуються", — сказав Боррель.

Друге випробування, зауважив європейський дипломат, — це ситуація в Секторі Газа, яка є "політичним і моральним провалом міжнародної спільноти".

Боррель зазначив, що Росія свого часу також розраховувала на швидку перемогу в Україні, проте зустріла потужний опір українців, яких підтримали західні країни. При цьому дипломат нагадав, що Євросоюз направив Києву великий пакет військової та економічної допомоги, і тепер наступним кроком може стати вступ України до ЄС.

"Ми не військовий альянс. Головна гарантія безпеки, яку ми можемо дати Україні, — дозволити їй приєднатися до європейської сім'ї. Щоб зробити це, ми повинні зберігати єдність і готуватися до тривалого конфлікту", — підсумував Боррель.

Жозепп Боррель про перспективи перемоги над Росією (дивитися з 1:26:00)

Нагадаємо, глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель на конференції послів ЄС 7 листопада заявив, що війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС уже впливає на надання допомоги Україні в її боротьбі з військовою агресією РФ. За його словами, є побоювання, що на тлі ситуації на Близькому Сході рівень міжнародної підтримки України може почати знижуватися.