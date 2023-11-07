"Реальна проблема": у ЄС визнали, що війна в Ізраїлі впливає на підтримку України (відео)

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, багато країн Глобального Півдня використовують ситуацію на Близькому Сході, щоб підкреслити нібито протиріччя в позиції Європи.

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Війна Ізраїлю проти бойовиків ХАМАСу вже впливає на надання допомоги Україні в її боротьбі з військовою агресією Російської Федерації. Про це сказав верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на конференції послів ЄС.

Глава європейської дипломатії висловив побоювання щодо того, що рівень міжнародної підтримки України може почати знижуватися, на тлі того, що сприймається як "практика подвійних стандартів".

Боррель зазначив, що в низці країн Глобального Півдня досі розглядають війну в Україні, як регіональний конфлікт. За словами дипломата, багато держав використовують ситуацію на Близькому Сході, щоб підкреслити нібито суперечності в позиції Європи.

"Це реальна проблема, і всі ви повинні докласти зусиль до протидії цьому", — сказав він дипломатам.

Виступ Жозепа Борреля на конференції послів ЄС

За словами Борреля, єдність у питанні підтримки Києва має залишатися в пріоритеті, оскільки результат російсько-української війни не визначений, а поразка України стала б поразкою і для її західних партнерів.

"Якщо Україна програє, ми програємо. Нам потрібно зберегти одностайність і єдність у підтримці України", — підкреслив дипломат.

Нагадаємо, 2 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення Ізраїлю військової допомоги на суму 14,3 мільярда доларів, який не містить допомоги Україні. Законопроєкт став причиною суперечок між членами Палати представників і Сенату.

За даними Міністерства фінансів Ізраїлю 5 листопада, витрати Єрусалима на боротьбу з ХАМАСом у Газі можуть сягнути 200 мільярдів шекелів (51 мільярда доларів). Ця оцінка, яка дорівнює приблизно 10% від валового внутрішнього продукту країни.