"Реальная проблема": в ЕС признали, что война в Израиле влияет на поддержку Украины (видео)

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, многие страны Глобального Юга используют ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы подчеркнуть якобы противоречия в позиции Европы.

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Война Израиля против боевиков ХАМАСа уже оказывает влияние на оказание помощи Украине в ее борьбе с военной агрессией Российской Федерации. Об этом сказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на конференции послов ЕС.

Глава европейской дипломатии выразил опасения касательного того, что уровень международной поддержки Украины может начать снижаться, на фоне того, что воспринимается как "практика двойных стандартов".

Боррель отметил, что в ряде стран Глобального Юга до сих пор рассматривают войну в Украине, как региональный конфликт. По словам дипломата, многие государства используют ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы подчеркнуть якобы противоречия в позиции Европы.

"Это реальная проблема, и все вы должны приложить усилия к противодействию этому", — сказал он дипломатам.

Выступление Жозепа Борреля на конференции послов ЕС

По словам Борреля, единство в вопросе поддержки Киева должно оставаться в приоритете, так как исход российско-украинской войны по не определен, а поражение Украины стало бы поражением и для ее западных партнеров.

"Если Украина проиграет, мы проиграем. Нам нужно сохранить единодушие и единство в поддержке Украины", — подчеркнул дипломат.

Напомним, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении Израилю военной помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов, который не включает помощь Украине. Законопроект стал причиной споров между членами Палаты представителей и Сената.

По данным Министерства финансов Израиля 5 ноября, расходы Иерусалима на борьбу с ХАМАСом в Газе могут достичь 200 миллиардов шекелей (51 миллиарда долларов). Эта оценка, которая равна примерно 10% от валового внутреннего продукта страны.