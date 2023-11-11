Пісторіус "забив на сполох": Німеччина погодила додаткові 4 млрд для України, — Bild

Спочатку на 2024 рік Берлін заклав для підтримки Києва 4 мільярди євро, проте в Міноборони заявили, що цього буде недостатньо і закликали переглянути рішення.

До бюджету Німеччини на наступний рік можуть додати додаткові чотири мільярди євро, які будуть спрямовані на військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання Bild 11 листопада.

За даними джерел журналістів з Міністерства оборони, таке рішення було досягнуто коаліційними партіями і наступного тижня про це можуть оголосити офіційно. Спочатку Бюджетний комітет Бундестагу має схвалити домовленості.

Якщо це підтвердиться офіційно, то Берлін у 2024 році виділить Києву вже 8 мільярдів євро.

Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявляв, що до федерального бюджету країни на наступний рік було закладено лише 4 мільярди євро на військову допомогу, проте практично всі кошти було одразу направлено на обіцяні раніше проєкти, і в Міністерства оборони залишалося щонайменше 120 мільйонів на нову допомогу.

У матеріалі зазначили, що після підрахунків голови Міноборони Бориса Пісторіуса з'ясувалося, що цього недостатньо, і він "забив на сполох", зажадавши додаткові 5 мільярдів.

У результаті було ухвалено рішення виділити ще 4 мільярди євро для підтримки України. На ці кошти для ЗСУ закуплять більше зброї та боєприпасів, які будуть використані в боротьбі з Росією.

"Крім того, є 2 млрд євро, які Міністерство оборони може витратити як так звані дозволи на виконання довгострокових оборонних контрактів", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ідея виділити Україні 20 млрд євро зустріла критику всередині ЄС. За словами дипломатів, представники низки країн Євросоюзу висловили сумніви щодо надання Києву великої суми на роки вперед.