"Противник швидко вчиться": головком ВМС розповів, що потрібно для знищення флоту РФ

За словами віцеадмірала Олексія Неїжпапи, методи, які давали змогу вражати ВМФ Росії ще рік тому, вже не працюють, тож Україна має проявити гнучкість і змінити тактику.

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа розповів про атаки на Військово-морський флот Російської Федерації. Він зазначив, що Сили оборони змінили баланс сил у Чорному морі, проте РФ все ще переважає Україну в озброєнні. Про це пише The New York Times 12 листопада.

У статті йдеться про те, що під час війни Україні вдалося ефективно використовувати безпілотні морські дрони та зростаючий арсенал протикорабельних ракет великої дальності для ударів по російському флоту, завдавши суттєвої шкоди ВМФ РФ.

"Примітно, що Україна домоглася всього цього, не маючи значного власного флоту", — сказав старший інженер у RAND Corporation Скотт Савіц.

Олексій Неїжпапа в розмові з журналістами згадав про те, що Севастополь є його рідним містом і він мріє про день, коли повернеться на військово-морську базу на півострові. Офіцер підкреслив, що Сили оборони та служби безпеки України відіграють важливу роль у битві на Чорному морі.

При цьому віцеадмірал зазначив, що РФ, як і раніше, має перевагу в озброєнні на морі. За його словами, Україна відчуває брак лінійних крейсерів, есмінців, фрегатів і підводних човнів, які є у РФ. Крім того, російські літаки, як і раніше, домінують у небі над морем.

Як зазначають журналісти, протистояння України та РФ на морі змінило уявлення про способи морської війни. Особливу роль у цьому відіграли нові технології.

"Те, що ми робили рік тому, вже не працює або працює не так ефективно. Ми повинні проявити гнучкість і змінити нашу тактику", — стверджує офіцер.

Командувач ВМФ зазначив, що на розробку і будівництво військових кораблів йдуть роки, і ще більше часу на їхнє оновлення для вирішення нових завдань. Водночас морські безпілотники вдосконалюються щомісяця.

За словами віцеадмірала, Україна повинна не тільки впроваджувати інновації, а й швидко розгортати нову зброю, оскільки РФ адаптується до українських ударів і зміцнює свою обороноздатність.

"Противник теж дуже швидко вчиться і теж робить свої висновки, протидіючи нашим діям. Війну на морі можна виграти тільки за допомогою нових рішень, які необхідно реалізувати якомога швидше", — сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, що за даними міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова від 11 листопада, український флот морських дронів за рік існування вразив сім кораблів Російської Федерації.

Раніше, 4 листопада, Сили оборони України листопада здійснили унікальну у військовій справі операцію, знищивши російський ракетний корвет "Аскольд", який навіть не встиг вийти з верфі і перебував на випробуваннях.