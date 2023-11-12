Незважаючи на шторм: російські літаки скинули в Чорне море чотири авіаційні бомби

Через погіршення погоди окупантам не вдалося активно застосовувати дрони, але один, типу FPV, вони все ж таки спрямували по правому березі, зі ще одного безпілотника скинули осколковий боєприпас.

У морі починається сильний шторм, незважаючи на це армія РФ все ще утримує по одному бойовому кораблю в Чорному та Азовському морях. Згідно з військовими джерелами, обстановка на півдні залишається напруженою. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

За даними джерела, тривають напади російських військ на Україну. Лише за останні 24 години загарбники провели п'ять авіаційних атак, використовуючи 31 керовану авіабомбу, спрямовані на населені пункти Херсонської області. Також зафіксовано удар керованою авіабомбою по місту Херсон.

"4 керовані авіабомби ворог знову скинув у море, продовжуючи тероризувати цивільне судноплавство. Через погіршення погоди окупантам не вдалося активно застосовувати дрони, але один типу FPV вони все ж спрямували по правому березі, ще з одного дрона іншої модифікації скинули осколковий боєприпас. Жертв серед населення немає", — заявили військові.

Сили оборони Півдня пояснили, що за минулу добу ворог:

завдав 55 артилерійських обстрілів з використанням майже 290 снарядів, включно з 4 обстрілами населених пунктів;

двічі вдарив по Херсону;

обстріляв Антонівку та Очаків Миколаївської області.

"Унаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще 2 цивільних поранено, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, 2 адміністративні будівлі, 2 приватні та 1 автомобіль поліції", — розповіли військові.

За їхніми даними, за минулу добу українські бійці знищили на Півдні:

5 окупантів;

4 гармати;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 човен.

Ба більше, через складні погодні умови дорозвідка результатів військових дій стає скрутною. Це означає, що втрати у ворожих силах на Півдні можуть бути більш значними, ніж попередньо оцінено.

Нагадаємо, що 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери.

Також повідомлялося, що, за даними ISW за 31 жовтня, просування окупантів під Куп'янськом сповільнилося, а ЗСУ проводять контратаки під Авдіївкою.