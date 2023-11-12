"Провокують Росію": у Зеленського відповіли на пропозицію прийняти Україну в НАТО "по частинах"

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, "прості рішення" щодо війни в Україні зрештою обходяться дорого.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "план часткового членства" України в НАТО, запропонований колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Відповідний пост Михайло Подоляк опублікував у соціальній мережі X 12 листопада.

Радник глави ОП вважає, що пропозиції прийняти Україну в НАТО без окупованих територій свідчать про те, що "причини, наслідки і наслідки не всім очевидні". За його словами, такі "прості рішення" в кінцевому підсумку обходяться дорого.

"Перш за все, самі розмови про таку можливість явно провокують Росію на подальшу ескалацію, підштовхують її на позицію агресивної війни", — заявив він.

За словами Михайла Подоляка, наразі невідомо, чи готові в РФ погодитися на такий формат інтеграції України в НАТО. Він також поставив питання про те, хто гарантує, що Росія не продовжить експансію, скориставшись паузою для зміцнення своїх позицій.

"РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики і намагатиметься реалізувати свою агресію. Тільки масштабна "військово-технологічна допомога" Україні розв'яже проблему європейської безпеки і гарантує повернення до стабільних глобальних правил", — заявив Подоляк.

Вступ України до НАТО: що сказав Расмуссен

Як повідомляє The Guardian, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до Північноатлантичного альянсу, але без тимчасово окупованих Росією територій.

На думку Расмуссена, такий крок утримає Росію від нападів на українську територію в рамках НАТО, звільнивши українські сили для відправки на лінію фронту, а також продемонструє Кремлю, що він не може перешкоджати вступу України до Альянсу.

"Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна перебуватиме в самому серці оборонного Альянсу", — заявив ексглава НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю від 10 листопада, заявив, що Альянс розраховує на прогрес Збройних сил України в боротьбі з російськими окупантами, проте всі усвідомлюють, що це буде складний процес.

Раніше, 1 листопада, дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю Фокусу зазначив, що будь-яка країна НАТО може двостороннім рішенням вступити у війну на боці іншої держави. Для цього необхідна лише політична воля.