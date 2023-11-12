"Зустрічали оплесками": поліціянт згадав, як підняв прапор України у звільненому Херсоні

Командир роти поліції особливого призначення Руслан Причепа, який рік тому підняв прапор України над звільненим Херсоном, згадує про історичну подію.

Співробітник Нацполіції поділився спогадами про те, як рік тому підняв прапор України у звільненому Херсоні. За словами командира роти поліції особливого призначення ГУ НПУ в Херсонській області Руслана Причепи, місцеві спочатку не розуміли, що відбувається, коли його підрозділ увійшов у місто. Про це він розповів у документальному фільмі Міністерства внутрішніх справ "Херсон: рік після звільнення".

"У мене на пікапі на бортах сиділи два кулеметники, вони підняли прапор і тоді повністю всі вулиці були емоційні. Люди підходили до бордюрів, дороги, щоб зустріти нас оплесками", — розповів поліціянт.

Для Причепи дата визволення Херсона стала історичною. Саме він рано вранці 11 вересня минулого року встановив державний прапор на приміщенні ГУ НПУ в Херсонській області. Відтоді новину про визволення Херсона поширили інтернетом і соцмережами.

Однак у місті на той момент усе ще були ворожі диверсанти.

"Кожне перехрестя для нас було в очікуванні засідок і ДРГ", — додав поліціянт.

Коментар Руслана Причепи з 11:00

Нагадаємо, українські військові звільнили Херсон від ЗС РФ 11 листопада 2022 року. Місто окупували на початку березня. Це був єдиний захоплений обласний центр за період повномасштабного вторгнення. Свій відступ росіяни пояснювали "жестом доброї волі".

У Міністерстві внутрішніх справ до першої річниці деокупації Херсона випустили документальний проєкт "Херсон: рік після звільнення".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував посилання на фільм у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що ніхто не залишить наших громадян напризволяще.

"Херсонці знали та вірили: Україна повернеться. Адже ми ніколи не поступимося жодним клаптиком нашої землі", — зазначив міністр.

Фільм починається з плаката "Вас вітає Херсонська область". Далі показано кадри руйнувань, завданих ЗС РФ. По ходу фільму очевидці подій діляться спогадами про історичний день.

Фокус писав, що лівий берег Херсонщини залишається під контролем росіян, а обласний центр досить часто обстрілюють.

Фокус також повідомляв, що Херсон планують захистити додатковими системами ППО.