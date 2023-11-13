Нова тактика: експерт пояснив, чи можуть ЗС РФ застосувати сотні накопичених "Іскандерів"

За останніми розвідувальними даними, Росія накопичила 800 ракет, серед яких "Калібри", "Іскандери" та Х-101. Насамперед, резерви несуть загрозу прифронтовим областям України.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що Збройні сили Російської Федерації намагатимуться знищити енергетичну інфраструктуру в одній або кількох областях. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 12 листопада.

"Я вважаю, що вони зосередяться на вибиванні енергетичної інфраструктури в якійсь одній, двох або трьох областях", — сказав Михайло Жирохов.

Він зазначив, що в Російській Федерації змінився асортимент ракет. Зокрема, більшість з яких "Іскандери", які не можуть вражати цілі на великій дальності. Зі слів Жирохова, ці ракети не можуть атакувати західні та центральні регіони. Насамперед вони несуть загрозу прифронтовим областям — Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Російська Федерація накопичила 800 ракет, тоді як ракет повітряного базування, що мають дальність до 2,5-3 тисяч кілометрів, небагато у порівнянні з тим, що було минулого року або станом на лютий 2022 року, наголосив експерт. З його слів, 800 ракет — це не так багато.

"Ми пам’ятаємо, як у жовтні минулого року вони випускали по 100-120 ракет за один раз. Тобто 800 ракет — це фактично вісім масштабних пусків", — наголосив Жирохов.

Проте він вважає, що окупанти намагатимуться змінити тактику. Того року ворог намагався знищити всю енергетичну систему в усіх областях одночасно, проте їм це не вдалося, масштабного блекауту в Україні не було. Наразі в них недостатній запас ракет для масштабних атак, тому, на думку Михайла Жирохова, окупанти намагатимуться знищити енергетичну інфраструктуру в одній, двох або трьох областях.

"Такий підхід, на жаль, може бути ефективним. Але думаю, що наш Генеральний штаб це розуміє, тому може перекидати системи ППО на прикриття конкретних областей, якщо виникне така необхідність", — додав експерт.

Нагадаємо, 3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. З його слів, розвідка знає, коли окупанти планують розпочати атаки енергетики.

Тоді ж радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відповідатиме на удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що в разі потреби страждатиме не лише енергетика Україну, але й Росії.