"Ідуть в нетрадиційні галузі": українки пішли в шахти, щоб замінити чоловіків, — The Economist

У зв'язку з війною стане більше жінок у гірничовидобувній, будівничій та оборонній галузі, повідомили західні ЗМІ. Крім того, ще більше стане праці з догляду за травмованими ветеранами Сил оборони.

Внаслідок вторгнення РФ в Україну чоловіків, які працювали на копальнях, мобілізували до лав ЗСУ. Щоб підприємства продовжили працювати, на роботу почали брати жінок. Про те, як жінок допустили до роботи в шахтах, та про інші сфери економіки, де їх стане ще більше, розповіло видання The Economist.

У статті нагадали, що з перших днів війни до лав ЗСУ мобілізують чоловіків, придатних для війська. Зокрема, на одній з шахт у Тернові у Львівській області на війну пішли 600 осіб — це десята частина усіх працівників. Їм на зміну прийшло 300 жінок, заявив журналістам директор шахти Дмитро Забєлін. З них 100 — ніколи не мали досвіду такої роботи. Жінки працюють на конвеєрі, який доставляє вугілля на поверхні, стежать за технікою безпеки та справністю електропроводки. Також керують вагонетками, які рухаються під землею, стежать за ліфтами.

Незабаром жінки все більше долучаться у "нетрадиційні" галузі — в енергетику, на транспорт та на обороні виробництва. В цілому їх побільшає у "промисловості, на будівництві та у гірничодобувній галузі", — цитує видання міністерку економіки Юлію Свириденко. На її думку, особливо це стане помітно під час реконструкції України.

Також очікують подальшого зростання кількості жінок через повернення війни з ветеранів, які матимуть ампутації та травми. Тоді знадобляться лікарі, психологи, а також доглядальниці, впевнений автор The Economist.

Тим часом Україні є куди розвиватись з рочки зору забезпечення гендерної рівності, ідеться у статті. Журналісти вказали, що досі є розрив у зарплатах: жінки отримують на 18% менше за чоловіків. Крім того, за 30 років незалежності зменшилась кількість працевлаштованих жінок: у 1990 році їх було 54%, напередодні вторгнення — 48%. При цьому працюють вони у низькооплачуваних сферах — освіті, медицині, домашня праця.

Зазначимо, в Україні досі чинна Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду, у якій вказано: "Жодна особа жіночої статі будь-якого віку не може бути використана на підземних роботах у шахтах". Між тим жінки працювали під землею, отримуючи за це менше зарплатню, ніж чоловіки, свідчили дані дослідників. Водночас у 2017 році в Україні скасували радянський закон, який обмежував доступ жінок до 450 професій.

Нагадуємо, 8 листопада видання The New York Times розповіло про жінок, які готуються стати до лав ЗСУ: вони проходять для цього спеціальні тренінги. між тим починаючи з жовтня 2023 року на військовий облік мають стати жінки з медичною та фармацевтичною освітою.