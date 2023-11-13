"Не можуть завантажити": у ВМС ЗСУ назвали причини паузи атак "Калібрами" РФ (відео)

Дмитро Плетенчук, представник Військово-морських сил ЗСУ, наголосив на тому, що російський ВПК не може поставити таку кількість ракет, яка необхідна для окупантів.

Російські війська вимушені передислокувати носії крилатих ракет до Новоросійська, тому логістика порушена, оскільки основна система обслуговування залишилася у Севастополі. Про це заявив Дмитро Плетенчук, представник Військово-морських сил ЗСУ, в ефірі телемарафону.

Саме порт у Краснодарському краї немає можливості вантажити крилаті ракети "Калібр" на борт суден. З його слів, саме у Севастополі функціонує необхідна логістика.

"Доки така проблема у противників не буде вирішена, завдавати ударів з моря вони не можуть", – повідомив військовий.

Плетенчук додав, що російським суднам потрібно зайти до порту Севастополя, щоб отримати необхідну зброю. Такі дії для них є небезпечним, адже, наблизився до кримського узбережжя, корабля окупантів ризикують бути потопленими.

Російські загарбники також накопичують ракети для того, щоб обрати вдалий момент для відновної атаки. Вони очікують зимового періоду для пусків. Дмитро Плетенчук наголосив на тому, що російський ВПК не може поставити таку кількість ракет, яка необхідна для окупантів.

"Відповідно й мають витримувати такі паузи", – повідомив представник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, ексзаступник начштабу ВМС Андрій Риженко 7 листопада повідомив, що базу в Новоросійську Україні вдасться атакувати лише морськими дронами. Він повідомив, що в Маріуполі було передбачено створення дивізіону допоміжних суден для забезпечення малих ракетних кораблів. Цей дивізіон навіть включав плавучий кран для завантаження ракет "Калібр".