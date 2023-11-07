До бази в Новоросійську дотягнемося лише морськими дронами, – ексзаступник начштабу ВМС (відео)

Кораблі, які перебувають у Новоросійську, здатні виконувати свої функції, оскільки мають усе необхідне забезпечення.

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Новоросійськ є більш безпечним місце для кораблів ВМФ РФ, оскільки Україна зможе досягти цієї бази тільки морськими дронами. Про це повідомив капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко в ефірі телемарафону.

Атакувати об'єкт, з його слів, доведеться обмеженими засобами, оскільки наші ракети туди не долітають. Саме за цієї причини окупанти ухвалили таке рішення щодо передислокації з Севастополя. Кораблі, які перебувають у Новоросійську, здатні виконувати свої функції.

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"Вони можуть завантажувати їх ракетами, забезпечувати пальним", — додав Риженко.

Логістика все ж залишається ключовим фактором. Для цього у Маріуполі було передбачено створення дивізіону допоміжних суден для забезпечення малих ракетних кораблів. Цей дивізіон навіть включав плавучий кран для завантаження ракет "Калібр".

Вибухи у Новоросійську

На початку серпня Новоросійський порт зазнав атаки морськими дронами. Російський десантний корабель "Оленегорский горняк" згодом затонув у доці. Кораблі цього проєкту озброєні двома здвоєними 57-мм артилерійськими установками АК-725 і 4 пусковими установками ЗРК "Стрела-2".

Також 18 серпня у російському порту в Новоросійську сталася масштабна пожежа. Займання, яке намагалися ліквідувати понад 40 рятувальників, спалахнуло у вантажному терміналі. Місцеві мешканці повідомили, що чули вибухи.

Нагадаємо, Андрій Риженко 24 жовтня заявив, що у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму базуються приблизно дві третини кораблів, катерів і допоміжних суден Чорноморського флоту Росії. Більшість із них базується в Севастополі. Решта розташовані переважно у Новоросійську.