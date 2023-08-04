Україна атакувала в Новоросійську stealth-дронами: ЗС РФ приховують правду, — аналітик (відео)

За словами військового аналітика Шона Белла, Росія завжди каже, що все знищує. Але нещодавня атака ЗСУ в порту Новоросійська була досить ефективною.

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Після подій у Новоросійську 4 серпня Міноборони РФ повідомило, що морські дрони були знищені, і що жертв немає. Україна ж, яка зазвичай не коментує подібних атак, цього разу, судячи з усього, взяла на себе відповідальність. Про це повідомляє Sky News.

Джерела з СБУ, на яких посилаються журналісти, стверджують, що атаки провели оперативники спецвідомства спільно з українськими ВМС.

Британський військовий дослідник Шон Белл вважає, що Україна застосовує малі дрони "з усе більшою ефективністю".

"У них досить технологічні системи. Вони маленькі. І відносно непомітні (stealthy)", — зазначив експерт.

Відео атаки дронами-невидимками на російський корабель "Оленегорский горняк"

На опублікованих українською стороною кадрах, знятих від першої особи, дрон прямує в бік російського корабля. Досягає мети і при цьому нього не обстрілюють.

Спростовуючи російські заяви про "знищені всі дрони", джерела з української розвідспільноти зазначають, що було завдано шкоди військовому кораблю "Оленегорский горняк" настільки, що він більше не може брати участь у військових місіях.

"З цього стає зрозуміло, що Росія не говорить усієї правди, коли заявляє, що дрони знищені", — зазначив дослідник.

Він також додав, що одна зі складнощів, пов'язаних із підтвердженням операцій на морі, у тому, що немає відео з незалежних джерел.

"Росія завжди буде стверджувати, що все знищує. Але це була дуже ефективна атака українців, яку провели минулої ночі", — сказав експерт.

Нагадаємо, що експерт розповів, як дрони-камікадзе могли атакувати російський флот у порту Новоросійська.

Також повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували атаку на десантний російський корабель.