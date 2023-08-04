Украина атаковала в Новороссийске stealth-дронами: ВС РФ скрывают правду, — аналитик (видео)

По словам военного аналитика Шона Белла, Россия всегда говорит, что все уничтожает. Но недавняя атака ВСУ в порту Новороссийска была достаточно эффективной.

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После событий в Новороссийске 4 августа Минобороны РФ сообщило, что морские дроны были уничтожены, и что жертв нет. Украина же, которая обычно не комментирует подобные атаки, в этот раз, судя по всему, взяла все же на себя ответственность. Об этом сообщает Sky News.

Источники из СБУ, на которых ссылаются журналисты, утверждают, что атаки провели оперативники спецведомства совместно с украинскими ВМС.

Британский военный исследователь Шон Белл считает, что Украина применяет малые дроны "со все большей эффективностью".

"У них достаточно технологичные системы. Они маленькие. И относительно незаметные (stealthy)", — отметил эксперт.

Видео атаки дронами-невидимками на российский корабль "Оленегорский горняк"

На опубликованных украинской стороной кадрах, снятых от первого лица, дрон направляется в сторону российского корабля. Достигает цели и при этом его не обстреливают.

Опровергая российские заявления об "уничтоженных всех дронах", источники из украинского разведсообщества отмечают, что был нанесен ущерб военному кораблю "Оленегорский горняк" до такой степени, что он больше не может участвовать в военных миссиях.

"Из этого становится ясно, что Россия не говорит всей правды, когда заявляет, что дроны уничтожены", — отметил исследователь.

Он также добавил, что одна из сложностей, связанных с подтверждением операций на море, в том, что нет видео из независимых источников.

"Россия всегда будет утверждать, что все уничтожает. Но это была очень эффективная атака украинцев, которую провели прошлой ночью", — сказал эксперт.

Напомним, что эксперт рассказал, как дроны-камикадзе могли атаковать российский флот в порту Новороссийска.

Также сообщалось, что в ВСУ прокомментировали атаку на десантный российский корабль.