"Можуть збивати літаки": США викупили велику партію установок Gepard для України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро. Gepard може збивати літаки й вертольоти.

Сполучені Штати Америки викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше цю зброю Нідерланди продали Амману. Про це повідомляє видання De Telegraaf.

За інформацією журналістів, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро. Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва за 21 млн євро. Цю суму газета назвала "смішною ціною".

"У 2013 році Нідерланди продали ті самі броньовані автомобілі йорданцям за "смішну ціну" у 21 мільйон євро. "Ситуація у світі змінилася", — пише видання.

Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили. Gepard може збивати літаки й вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання. De Telegraaf зазначає, що використання цієї зброї дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Установки Gepard

Гепард — німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Надійшла на озброєння Німеччини, Бельгії, та Нідерландів у другу половину 1970-х років. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Бойове хрещення відбулось в 2022 році під час російсько-української війни.

Нагадаємо, 9 листопада очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, яка зброя стане ключовою у війні з Росією. У найближчому майбутньому Україні потрібно робити ставку на морські безпілотники, оскільки ЗС РФ уже освоїли дрони-камікадзе, а кількістю живої сили переважали від початку вторгнення, вважає експерт.