"Ми програємо": Чмут розповів, яка зброя стане ключовою у війні з Росією (відео)

У найближчому майбутньому Україні потрібно робити ставку на морські безпілотники, оскільки ЗС РФ уже освоїли дрони-камікадзе, а кількістю живої сили переважали від початку вторгнення, вважає експерт.

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Для того, щоб виграти війну, Збройні сили України мають застосовувати ті засоби, у яких окупанти не зможуть здобути перевагу. На даному етапі війни йдеться про морські дрони, так заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут під час запису подкасту "УТ-2ʼ".

Ведучий звернув його увагу на те, що у війні з Росією на кожному етапі був якийсь ресурс, який обидві сторони хотіли роздобути і називали його ключовим. Спочатку це були певні види зброї, потім — винищувачі F-16. А зараз обидві армії змагаються в застосуванні FPV-дронів. З огляду на це главу фонду запитали про те, а який же ресурс стане значущим для військових у недалекому майбутньому.

"А далі будуть радари, РЕБи і захист від FPV. Нам треба шукати нелінійні способи боротьби, тому що в лінійних ми, очевидно, програємо. Росіян більше, у них м'яса більше, ресурсу більше, керованість центру більше, демократії менше", — сказав Тарас Чмут.

Він зазначив, що таким "нелінійним рішенням" для української армії можуть стати морські дрони. Попри низку обмежень у застосуванні, у певний період часу ця технологія добре відпрацювала.

"FPV — це класно, але вони по нас теж летять. У якийсь момент росіяни нас наздоганяли, а в інший уже ми їх. І це трохи лякає", — уточнив глава фонду.

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Зазначимо, що українські морські дрони єдині у світі показали хороший результат під час застосування в умовах реальних бойових дій. З цим погоджується й аналітик Джонатан Бентам із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

У його матеріалі йдеться про те, що українські Військово-морські сили почали освоювати безпілотні морські транспортні засоби з небаченим рівнем ентузіазму. Експерт уточнює, що, хоча морські безпілотники не є чимось новим, проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало таким самим каталізатором їх впровадження, яким стала війна в Афганістані для БПЛА.

"Україна продемонструвала асиметричну перевагу, яку невеликий флот може отримати від інноваційного використання БПЛА для відбиття більших морських платформ", — написав Джонатан Бентам.

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що українці вирішили головну проблему морських дронів. Російським кораблям більше небезпечно перебувати в Чорному та Азовському морі, оскільки безпілотники наздоженуть їх у будь-якому порту, вважають експерти.

У цей же час Україна отримала нове покоління морських дронів. Вони можуть виконувати розвідку або наносити удари в режимі "камікадзе" — все залежить від встановленого обладнання.