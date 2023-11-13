ЗСУ зкинули з дрона гранату й ліквідували звукорежисера "Реальных пацанов", — ЗМІ (фото)
Окупанта намагалися транспортувати з поля бою, але повторний удар знищив загарбника та його поплічників.
В Україні ліквідували звукорежисера серіалів "Реальные пацаны" і "Папины дочки" Валентина Ушакова. Подробиці повідомив російський сайт Life.
У повідомленні йдеться про те, що він отримав важке поранення внаслідок розриву гранати, яку скинув безпілотник. Окупанта поклали на ноші та намагалися доставити в госпіталь. У момент транспортування прилетів ще один боєприпас. Під час повторного вибуху нікому із загарбників вижити не вдалося.
На війну він пішов добровольцем у вересні. Фактично майже одразу й був ліквідований. Від початку значився як безвісти зниклий, але вже в жовтні стало відомо, що він загинув. Його поховали 11 листопада в селі Кужмара в Республіці Марій Ел.
Автори й актори серіалу "Реальние пацаны" не володіли інформацією, над якими саме проєктами він працював після завершення зйомок серіалу. З'ясувалося, що він також працював над створенням шоу "Папины дочки".
На пропагандистському каналі ТНТ нещодавно показали фінальну серію комедійного серіалу "Реальные пацаны". У ній головні герої прийшли до поранених окупантів у госпіталь і почали їх оспівувати. Як виявилося, останній епізод зробили в пам'ять про звукорежисера проєкту.
Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що в Донецьку в аварії загинув відомий бойовик "ДНР" із позивним "Хорват". За рік підполковник окупантів тричі потрапляв у ДТП, розповів побратим бойовика. Костянтин Ланчак воював проти України з 2014 року та штурмував Маріуполь у 2022-му. Остання, смертельна для бойовика ДТП трапилася ввечері 28 жовтня в Ленінському районі Донецька.