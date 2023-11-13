Збиває FPV і квадрокоптери: РФ на базі ПЗРК "Верба" розробила антидроновий комплекс

За словами гендиректора компанії Олександра Міхєєва, автоматизований комплекс раніше пройшов тестування в бойових умовах і також призначений для протидії БПЛА літакового типу.

Російський "Рособоронекспорт" на виставці Dubai Airshow 2023, яка з 13 по 17 листопада проходить в ОАЕ, представив свою нову розробку для протидії БПЛА невеликого розміру. Про це повідомляє Defense Express.

За словами гендиректора компанії Олександра Міхєєва, автоматизований комплекс раніше тестувався в бойових умовах і призначений для протидії FPV-дронам, квадрокоптерам або безпілотникам літакового типу.

Планшет антидронового комплексу

Нова розробка буде на озброєнні спеціалізованих підрозділів із протидії дронам.

Цілі в новому комплексі виявляє переносна радіолокаційна станція 1Л122-1Е, яка працює в L-діапазоні та може знаходити цілі в повітрі на відстані 1-40 км і на висоті до 10 км. Точність при цьому становить до 100 м, водночас помилка руху за азимутом — не більше 0,5 градуса, за кутом місця — 1,5 градуса. Дані оновлюються кожні 2-4 секунди.

Ціленаведення забезпечує індивідуальний комплект автоматизації оператора

Отримані відомості передаються по радіоканалу на переносний модуль автоматизованого управління — планшет командира "антидронового" підрозділу.

Модуль управління від РЛС може розташовуватися на відстані 5 км.

Ціленаведення забезпечує індивідуальний комплект автоматизації оператора: сюди входять спеціалізовані окуляри з візуалізацією, гарнітура та засоби зв'язку.

Дані про ціль передаються засобу ураження або придушення. ПЗРК 9К333 "Верба" заявлено як головний засіб ураження нового комплексу. Система знищує цілі на відстані 500-6000 метрів, на висоті від 10 до 3500 метрів, за відомостями "Рособоронекспорту".

Комплекс 9К333 "Верба" і раніше комплектувався РЛС 1Л122, а "новизна" системи полягає у "високому рівні автоматизації" та інтеграції переносних антидронових комплексів як засобів придушення.

На форумі в Дубаї представники РФ показали свій комплекс разом з антидроновою рушницею "Аргумент-2" — ця система впливає на навігаційні канали на відстані до 2,1 км, а також на канали управління — 1,1 км.

Нагадаємо, що, на думку експертів, Су-57 не такий вже й непомітний: виявлено одну тонкість в озброєнні винищувачів РФ.

Також повідомлялося, що влада ФРН поставила ЗСУ додаткові радари повітряного спостереження TRML-4D.