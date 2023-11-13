Перекошене обличчя та заїкається: генерал РФ записав перше звернення після удару по штабу

Командувач десантних військ росіян Теплинський на відео читав фрази тексту з екрана та ледве вимовляв слова.

Вперше після удару по штабу російського стратегічного угруповання "Днепр" на відео з'явився російський генерал-полковник, командувач десантно-повітряних сил Михайло Теплинський. Він записав звернення з нагоди створення десантного училища в Рязані.

На відео можна побачити, що у нього з'явився дефект мови та дещо перекошене обличчя. Таких ознак раніше не було. Окупант читає фрази тексту з екрана та ледве вимовляє їх.

Ймовірно, його показали для мотивації особового складу, оскільки на Лівобережжі триває наступ українських військ. Зникнення військового раніше у командуванні окупантів не пояснили.

Вибухи в Генічеську — удар по штабу ЗС РФ

В окупованому Генічеську на Херсонщині 1 листопада пролунали гучні вибухи. Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що було завдано ракетних ударів по штабу російських військ "Днепр", який розташувався на Арабатській стрілці. Управління штабом очолив напередодні саме Михайло Теплинський. У пансіонаті, де відбулися вибухи, могла проходити нарада окупантів.

Ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілковому. Після "прильотів" туди з Генічеська і села Генічеська Гірка виїхали автомобілі швидкої допомоги.

Нагадаємо, 13 листопада аналітики ISW повідомили, що Сили оборони просунулися на лівому березі Дніпра і наступають на схід від Херсона. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що українські захисники й надалі наступають та зробили незначне просування вглиб селища Кринки, яке розташовано за 30 км на північний схід від Херсона.