Долучила до справи неповнолітніх: на Закарпатті жінка організувала схему з втечі ухилянтів (фото)

Прикордонники затримали жительку Закарпаття, яка організувала схему з незаконного перетину кордону для ухилянтів. На неї працювали і підлітки.

На Закарпатті затримали місцеву жительку, яка організувала схему з незаконного перетину кордону для ухилянтів. Разом із нею працювали ще троє людей, двоє з яких — неповнолітні. Фігурантам вже оголосили про підозру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Співробітники міграційної поліції Закарпаття у співпраці з внутрішньою безпекою Мукачівського прикордонного загону з'ясували, що 24-річна жителька села Велика Добронь Ужгородського району та 39-річний житель Іршави за 3800 доларів пропонували потенційним клієнтам перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

На Закарпатті затримали місцеву жительку за схему для ухилянтів

Як працювала схема

"До протиправної діяльності жінка залучила ще трьох осіб – 39-річного чоловіка, який здійснював підвіз клієнтів у прикордоння та двох неповнолітніх юнаків, котрі супроводжували бажаючих незаконно покинути територію України, безпосередньо до кордону", – повідомили також у Держприкордонслужбі.

Прикордонники затримали неповнолітніх, які допомагали незаконно перетинати кордон ухилянтам

За інформацією слідства, організаторку схеми та її спільника затримали під час того, як отримавши часткову оплату за послуги, вони намагалися повз "зелений" кордон переправити до Угорщини двох чоловіків призовного віку.

На Закарпатті за 3800 доларів порушники переправляли ухилянтів за кордон

"Фігурантів поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили гроші, отримані за незаконну діяльність, автомобіль "Skoda Superb" та два мобільні телефони", — йдеться у повідомленні прикордонників.

За ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації — його судили. Він провину визнав та розкаявся та уклав угоду з прокурором. Його засудили до 3 роки іспитового терміну.