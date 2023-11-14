Дістали до хімзаводу та виробника "Кинджалів": БПЛА атакували російські регіони (фото, відео)

Безпілотники здолали близько 400 км і дістали до Коломни під Москвою, де розробляють нову високоточну зброю для ЗС РФ. Також БПЛА помітили ще у трьох регіонах Росії.

В ніч на 14 листопада чотири області РФ опинились під масованою атакою БПЛА. Однією з цілей безпілотників був хімзавод у Брянській області, який займається випуском боєприпасів для РСЗВ російської армії. Іншою — конструкторське бюро, яке розробляє ракетне озброєння, зокрема ракети "Іскандер" та "Кинджал". Про деталі події написали у Telegram-каналі Міноборони РФ та неурядове росЗМІ Baza.

У звіті Міноборони РФ вказано, що БПЛА літакового типу помітили у наступних областях: Московській, Брянській, Тамбовській, Орловській. Російські військові стверджують, що силам ППО вдалось знешкодити усі безпілотники. У атаці звинувачують "київський режим", який намагався вчинити "терористичний акт".

Які саме цілі намагались вразити БПЛА, росіяни не вказали. Зазначимо, якщо позначити перелічені області РФ на карті, то видно, що безпілотники дістали вглиб країни-агресора на відстань 300-400 км.

Області РФ, які атакували БПЛА невідомого походження Фото: Google Maps

Росіяни опублікували відео, на яких чути політ безпілотників у Тамбовській та Московській областях. Також жителі Коломни у Московській області повідомили, що о 7:30 за Московським часом (або о 6:30 за Києвом) чули вибухи, можливо, від роботи ППО. Ще одна можлива ціль — хімзавод у Брянській області.

Атака БПЛА на РФ — деталі ситуації 14 листопада

У дописі Baza вказується, що БПЛА в ніч на 14 листопада дістали до "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", розташованого на північний схід від села Сєльцо. Один безпілотник з вибухівкою виявили на даху цеху, який будується. Також помітили три отвори у даху приміщення. Постраждалих немає, вказує автор повідомлення.

Атака БПЛА на хімзавод

Тим часом у Telegram-каналі Astra зазначають, що у Коломні під ударом опинилось КБ "Машинобудування", яке розташовано на південному сході міста. Місцеві жителі чули гучний вибух, а до місця подій поспішили рятувальні служби.

Атака БПЛА на КБ у Коломні

Більшість губернаторів російських областей, які опинились під атакою БПЛА невідомого походження, не згадали про нічну подію. Зокрема, нічого не написав губернатор Московської області Андрій Воробйов, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. Є лише допис губернатора Орловської області Андрій Кличков — визнав, що на північному заходові області збили безпілотник.

Атака БПЛА - заява губернатора

Зазначимо, "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" займається випуском 300 видів сучасних боєприпасів і перебуває під санкціями України. Зокрема, — займається снарядами для РСЗВ "Град" та "Торнадо". На світлинах, розміщених на Google maps, також можна побачити керовані авіаційні бомби. КБ "Машинобудування" у Коломні — підприємство, яке займається розробкою різних видів зброї для Міноборони РФ. Це підприємство виготовляє та тестує ракетне озброєння, зокрема ракети "Іскандер" та "Кинджал".

Попередня атака безпілотників на Коломну відбулась 11 листопада. Тоді росЗМІ повідомляли, що БПЛА пошкодили фасади корпусів.

Нагадуємо, в ніч на 14 листопада ЗС РФ запустили по Україні зграю дронів-камікадзе, повідомляв Фокус. Дрони перетнули території країни і дістали за 1000 км — їх помітили на Львівщині.