У Брянській області з позицій ЗС РФ масово втекли тувинці: запровадили план "Сирена"

Окупанти перебували на позиціях поблизу селища Комуна і втекли звідти з автоматами.

В Росії в Брянській області на одній з позицій ЗС РФ сталася надзвичайна пригода — втекли шестеро озроєних військовослужбовців. Про це пише видання ASTRA.

'Шестеро озброєних військовослужбовців із Туви військовослужбовців в/ч 51460, озброєні автоматами, втекли зі своїх позицій біля селища Комуна в Суземському районі Брянської області вдень 13 листопада.

У регіоні запровадили план "Сірена". За кілька годин військових-втікачів знайшли, а план "Сирена" скасували.

Подальша доля російських військовослужбовців невідома.

На момент публікації матеріалу губернатор Брянської області Олександр Богомаз не коментував інформацію про дезертирство російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що у РФ двічі за добу намагалися спалити один і той самий військкомат. Чоловік і жінка жбурляли в нього пляшки віскі та кефіру

Раніше повідомлялося що в РФ продовжує будувати завод із виробництва БПЛА Shahed. Підприємство використовуватиметься не лише для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення та розширення можливостей ударних дронів.