Нехай народжують дітей: в Радфеді РФ закликали обмежити доступ росіянок до вищої освіти

На думку представниці від Челябінської області Маргарити Павлової, треба перестати "плодити" молодих жінок, які здобувають вищу освіту, бо через це в них на довгі роки упускається дітородна функція.

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Членкиня Ради Федерації від Челябінської області Маргарита Павлова заявила, що росіянок потрібно "перестати орієнтувати на вищу освіту". За її словами, вища освіта найчастіше немає користі, а через зацикленість на ній "упускається дітородна функція". Про це вона заявила в інтерв'ю "Первому русскому".

"Потрібно провести величезну духовну та моральну роботу. Коли дівчина виростає, її на що орієнтують батьки? На те, що вона має спочатку вивчитися, зробити кар'єру, придбати квартиру, а потім уже виходити заміж та народжувати дітей. У результаті ми маємо покоління 40-річних нещасних жінок, які не реалізувалися ні як матері, ні як жінки — вони не знають, що таке дім", — сказала сенаторка.

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На думку Павлової, "треба перестати плодити" молодих жінок, які здобувають вищу освіту — вона нібито їм нічого не дає, а через пошук себе у дівчини "затягується на довгі роки та упускається дітородна функція".

Сенаторка також вважає, що народжуваність неможливо підняти за допомогою економічних заходів.

"Система цінностей має бути переглянута. Діти беруться не в заможних квартирах, а в голові", — заявила Павлова.

Сама сенаторка у 21 рік здобула вищу освіту за спеціальністю "соціолог-психолог соціально-культурної сфери".

Нагадаємо, що у Міноборони РФ сформувало 123 нові військові частини у 2022-му році. За словами аналітиків, росіян активно набирали в повітряно-десантні війська і морську піхоту.

Раніше повідомлялялося, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на ТОТ. Його виконання на тимчасово окупованих територіях контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.